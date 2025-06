Giorgio Armani: in convalescenza ma sempre presente alla sfilata di Emporio

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il mondo della moda ha vissuto un momento di grande emozione durante la recente sfilata della collezione Emporio, nonostante l’assenza fisica di Giorgio Armani. Il celebre stilista, attualmente in convalescenza dopo un ricovero ospedaliero, ha seguito l’evento da casa, dimostrando ancora una volta la sua dedizione al lavoro. La sua malattia ha suscitato preoccupazione tra i suoi fan e colleghi, ma il supporto ricevuto ha confermato l’affetto che circonda il “re Giorgio“.

La sfilata di Emporio: un tributo a Giorgio Armani

La sfilata della collezione Emporio per la prossima estate ha avuto luogo a Milano, e l’assenza di Giorgio Armani, che ha fondato la maison nel 1975, è stata avvertita da tutti. Tuttavia, il suo team ha rassicurato i presenti sulla sua salute, sottolineando che Armani sta recuperando e ha seguito ogni fase dello show tramite Facetime. Leo Dell’Orco, storico collaboratore e responsabile delle linee maschili, ha condiviso un aneddoto divertente, rivelando che Armani ha apprezzato la sfilata, esprimendo il suo entusiasmo per il lavoro svolto.

La collezione, intitolata “Origini“, si è ispirata all’Africa, riflettendo l’interesse di Armani per altre culture e la sua capacità di tradurre queste influenze in uno stile unico. I capi presentati hanno messo in risalto motivi geometrici, tessuti leggeri e un’interpretazione contemporanea dell’artigianato locale. Giacche morbide, pantaloni ampi e tuniche lunghe in suede hanno caratterizzato il guardaroba proposto, dimostrando come la maison continui a innovare pur rimanendo fedele alle sue radici.

L’affetto del mondo della moda e il messaggio di Armani

La notizia della malattia di Giorgio Armani ha generato una grande ondata di affetto e supporto da parte di amici e colleghi. Tra i messaggi ricevuti, spicca quello dell’attrice Michelle Pfeiffer, che ha espresso la sua vicinanza al designer. Durante la lettura dei giornali, Armani si è commosso per il calore dimostrato nei suoi confronti, un segno tangibile dell’impatto che ha avuto nel settore della moda e oltre.

In una nota diffusa dopo la sfilata, Armani ha espresso la sua sorpresa e gratitudine per l’interesse delle nuove generazioni nei confronti delle sue creazioni passate. Ha sottolineato come le forme e le idee esplorate trent’anni fa continuino a risuonare nel panorama attuale, dimostrando la sua capacità di adattarsi e rimanere rilevante nel tempo. La sua visione estetica, che unisce tradizione e innovazione, continua a ispirare stilisti e appassionati di moda in tutto il mondo.

La collezione “Origini“: un viaggio attraverso la cultura africana

La collezione “Origini” rappresenta un viaggio attraverso la cultura africana, con capi che richiamano i colori e i motivi tipici di questa tradizione. Armani ha utilizzato toni caldi di sabbia e terra, evocando paesaggi solari e naturali. I dettagli, come i motivi ispirati ai mosaici marocchini e le lavorazioni a punto smock, richiamano l’artigianato locale, creando un legame profondo tra moda e cultura.

Gli accessori della collezione completano l’outfit con un tocco di originalità. Pantofole intrecciate, infradito e grandi sacche dai motivi etnici sono stati presentati insieme a collane decorate con monete e nappine. Questi elementi invitano a esprimere la propria individualità attraverso la moda, seguendo l’istinto piuttosto che la vanità, un insegnamento che Armani ha sempre sostenuto nel corso della sua carriera.

La sfilata di Emporio ha dimostrato che, nonostante le sfide personali, Giorgio Armani rimane una figura centrale nel mondo della moda, capace di ispirare e innovare, mantenendo viva la sua eredità.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!