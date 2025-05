Al via la terza edizione di Cinema Revolution: l’estate del cinema italiano e internazionale

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La terza edizione di Cinema Revolution è ufficialmente iniziata, come annunciato dalla Senatrice Lucia Borgonzoni, Sottosegretario alla Cultura, durante la cerimonia di premiazione dei Premi David di Donatello. Questa iniziativa, che ha preso piede nella primavera del 2023, ha dimostrato di essere un efficace strumento per promuovere il cinema nelle sale italiane, combinando offerte speciali e attività di comunicazione. Negli ultimi due anni, Cinema Revolution ha trasformato le abitudini degli spettatori, portando a incassi record nei mesi estivi del 2023 e 2024.

Un’estate ricca di film: i blockbuster e le novità

Cinema Revolution coincide con l’uscita di attesi blockbuster internazionali e film presentati al Festival di Cannes, dando il via a una stagione cinematografica estiva senza precedenti. L’offerta di titoli è ampia e variegata, comprendendo opere di alta qualità provenienti da tutto il mondo. Tra i film in arrivo, spiccano “Lilo & Stitch” e “Mission: Impossible – The Final Reckoning“, che si contenderanno i primi posti al botteghino nel prossimo fine settimana. Inoltre, il regista Mario Martone presenta il suo ultimo lavoro, “Fuori“, che ha fatto il suo debutto in concorso al Festival di Cannes.

Cinema in festa: prezzi ridotti per tutti

Cinema Revolution include anche l’iniziativa Cinema in Festa, che prevede due periodi di proiezioni a prezzo ridotto. I film saranno disponibili a soli € 3,50 in due occasioni: dal 8 al 12 giugno e dal 21 al 25 settembre 2025. Questa iniziativa mira a rendere il cinema accessibile a un pubblico più ampio, incoraggiando la visione di opere italiane ed europee. La campagna promozionale del Ministero della Cultura, che si estende dal 13 giugno al 20 settembre 2025, prevede un prezzo speciale per tutti i film italiani ed europei, sostenuto da un contributo ministeriale di € 3,00 per ogni biglietto venduto.

La risposta delle istituzioni al progetto

Le istituzioni hanno espresso un forte sostegno a Cinema Revolution, riconoscendo l’importanza di questa iniziativa per il settore cinematografico. Mario Lorini, Presidente dell’ANEC, ha sottolineato come Cinema Revolution sia diventato un punto di riferimento per il mercato cinematografico, contribuendo a rendere l’estate uno dei periodi più proficui per il cinema, con un’attenzione particolare verso le produzioni italiane ed europee. Anche Luigi Lonigro, Presidente dell’Unione Editori e Distributori Cinematografici ANICA, ha evidenziato come il progetto, fortemente voluto dalla Senatrice Borgonzoni, abbia accelerato la risoluzione di problematiche storiche del settore.

Con l’avvio di questa terza edizione, Cinema Revolution si prepara a offrire un’estate ricca di emozioni e di storie, confermando il suo ruolo cruciale nel panorama cinematografico italiano.

