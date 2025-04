Al via la sesta edizione dell’Italia Green Film Festival a Montecitorio: un evento per l’ambiente e i diritti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’Italia Green Film Festival ha aperto oggi le sue porte nell’Aula dei Gruppi Parlamentari di Montecitorio, un evento di rilevanza internazionale riconosciuto dall’Unesco e dal Parlamento Europeo per il suo valore culturale e didattico. Con oltre 600 opere provenienti da 62 Paesi, il festival si propone di raccontare storie significative legate all’ambientalismo, ai diritti umani e alla giustizia sociale, affrontando le sfide globali che ci riguardano tutti. L’Igff è diventato uno dei principali eventi cinematografici, unendo il mondo del cinema con l’impegno sociale e stimolando un dibattito su questioni di grande attualità.

Un festival di grande impatto culturale

L’Italia Green Film Festival si distingue per la sua capacità di unire cinema e attivismo, creando un’importante piattaforma per la discussione di temi urgenti. Con l’attore Franco Nero nel ruolo di Presidente Onorario e lo scrittore e attivista ambientale Sergio Bambaren a presiedere la giuria, il festival si avvale della partecipazione di esperti del settore come Alberto Ciarafoni e Roberto Ramazzotti. La presenza di personalità di spicco sottolinea l’importanza dell’evento, che mira a sensibilizzare il pubblico su questioni cruciali legate all’ambiente e ai diritti.

Ospite d’onore dell’inaugurazione è l’ambasciatore dei Lakota Sioux, Alessandro Martire, che porterà una voce autentica e significativa nel dibattito. Tra i partecipanti all’evento ci sono anche figure istituzionali come Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera, e Massimiliano Smeriglio, assessore alla Cultura del Comune di Roma. La loro presenza evidenzia l’impegno delle istituzioni nel sostenere iniziative culturali che promuovono la sostenibilità e l’educazione civica.

Film in concorso e tematiche affrontate

Tra le opere in concorso per il prestigioso Golden Leaf, si segnalano titoli come ‘Artemisia‘, prodotto da Silvia Armeni, e ‘Bob and Weave‘ di Adelmo Togliani. ‘Artemisia‘, diretto da Gabriel Cash, racconta la storia di Emi, una giovane ragazza nata senza il braccio sinistro, affrontando con sensibilità i temi del bullismo e dell’inclusione. Il film presenta un cast di attori talentuosi, tra cui Anna Fusco e Giulio Schifi. Dall’altro lato, ‘Bob and Weave‘, diretto da Togliani e interpretato da Alessandro Benvenuti e Bianca Guaccero, utilizza la metafora del pugilato per esplorare la resilienza e la determinazione.

Altri titoli di rilievo includono ‘Food for Profit‘ di Giulia Innocenzi, un documentario che analizza il legame tra profitto e sostenibilità alimentare, e ‘La terra delle donne‘ di Marisa Vallone, un dramma storico che narra la lotta per l’emancipazione femminile nella Sardegna del dopoguerra. ‘Transumanza‘ di Luigi Diotaiuti Foundation, diretto da Giuseppe Ielpo, offre un viaggio affascinante tra tradizioni agricole e biodiversità italiana. Ogni film in concorso rappresenta un invito all’azione e alla riflessione, con l’obiettivo di trasformare la percezione del mondo che ci circonda.

Un focus sull’educazione e il coinvolgimento delle nuove generazioni

Il festival dedica particolare attenzione al mondo della scuola, con una programmazione educational pensata per coinvolgere studenti di tutte le età. Durante il mese di maggio, si svolgeranno proiezioni mirate, incontri con autori e attivisti, workshop gratuiti e laboratori didattici. Queste attività sono progettate per stimolare il dialogo tra i giovani e i temi trattati nei film, creando un ambiente di apprendimento interattivo e coinvolgente.

Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera, ha sottolineato l’importanza del cinema come linguaggio artistico capace di responsabilizzare le nuove generazioni su questioni etiche fondamentali, come quelle ambientali e sociali. L’Italia Green Film Festival si propone come un esempio unico nel panorama culturale, dimostrando come l’arte possa contribuire a una trasformazione culturale che si integra con la sostenibilità.

Eventi speciali e location del festival

Il festival si svolge in diverse location emblematiche di Roma, tra cui il Palazzo delle Esposizioni, Palazzo Valentini e la Sala Protomoteca del Campidoglio. Questi luoghi storici offrono un contesto suggestivo per le proiezioni e gli eventi collaterali. Tra le iniziative speciali, il 7 maggio si terrà la ‘Marathon Ethical Fashion‘, dedicata alla moda sostenibile, un ulteriore esempio di come il festival si impegni a trattare temi di rilevanza contemporanea.

La serata finale di gala, prevista per giugno, culminerà con la premiazione dei vincitori dei Golden Leaf, simbolo di un impegno collettivo verso un futuro più sostenibile e giusto. Con una programmazione ricca e variegata, l’Italia Green Film Festival si conferma come un appuntamento imperdibile per tutti coloro che desiderano esplorare il potere del cinema come strumento di cambiamento sociale e ambientale.

