Al Festival Tulipani di Seta Nera arrivano le Digital Serie

I The Coniugi, il duo composto da Alina Person e Simone Gallo, affronteranno il tema della violenza sulle donne presentando in anteprima il video “Se ti fa male non ti ama“, con la voce di Roberto Pedicini e la regia di Piergiorgio Seidita. Sempre Alina Person con Marina Evangelista, del duo “Le Flop” presenteranno in anteprima il video “Body“.

Se in tv spopola “Gomorra”, sul web a colpi di like e condivisioni, i The Cerebros arrivano addirittura nei telegiornali cinesi con “Cov-morra“, una parodia sui tempi passati alla ricerca di mascherine e di disinfettanti durante la Pandemia. Astutillo Smeriglia che con le sue vignette e il suo humour tratta i temi più disparati e dopo aver vinto ai Nastri D’Argento con i suoi corti ci presenterà “La Teoria del complotto” con la voce di Guglielmo Favilla.

Sabato 7 maggio presso il cinema The Space Moderno scopriremo alcuni dei vincitori del festival e solo il 27 giugno in seconda serata su Rai 2 il vincitore assoluto.