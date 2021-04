Akwaeke Emezi: Amazon si aggiudica i diritti del suo romanzo

Amazon è dietro un nuovo progetto assieme alla Outlier Society dell’attore americano Michael B. Jordan per adattare il romanzo della scrittrice nigeriana Akwaeke Emezi.

Un nuovo progetto per Amazon

Deadline in esclusiva ha annunciato che Amazon Studios ha vinto un’asta per i diritti cinematografici di “You Made a Fool of Death with Your Beauty”, un romanzo di Akwaeke Emezi che Atria, marchio di Simon & Schuster, pubblicherà nel 2022. A sviluppare il film sarà la casa di produzione della Outlier Society di Michael B. Jordan. Jordan, il cui nuovo film “Without Remorse” uscirà venerdì su Amazon Prime, ha legato la sua società di produzione ad Amazon e questa è la sua prima importante acquisizione cinematografica.

I diritti del libro sono stati venduti dopo una lunga battaglia di offerte. A conclusione dell'”asta”, la vendita rappresenta uno dei più grandi accordi di libri dell’anno fino ad ora. Ci son state offerte da tante case di produzione ma alla fine è stata Elizabeth Raposo della Jordan e Outlier Society ad aggiudicarselo. La scrittrice, Emezi, sarà il produttore esecutivo.

You Made A Fool Of Death With Your Beauty: trama del romanzo

La protagonista è una bellissima aspirante artista nigeriana di 29 anni che vive a Brooklyn, dove però perde il marito in un tragico incidente. Attraverso la sua arte riporta il dolore della sua perdita, ma la sua vita inizia a cambiare quando incontra un uomo nuovo e affascinante a una festa. Di seguito viene presentata ad una grande curatrice che vuole lanciare la sua carriera nel mondo dell’arte. Ma anche se la nuova storia d’amore la porta in una bellissima tenuta nei Caraibi, si ritrova sempre nella estenuante lotta di bilanciare il dolore con il desiderio di andare avanti con la sua vita.

Altri successi della scrittrice Akwaeke Emezi

Nata a Umuahia e cresciuta ad Aba, in Nigeria, Emezi è l’autrice di tre romanzi bestseller ed è stata premiata nel 2018 dalla National Book Foundation “5 Under 35”. Il romanzo più recente di Emezi, “The Death of Vivek Oji“, è stato pubblicato lo scorso agosto da Riverhead ed è diventato rapidamente un bestseller. Il romanzo di debutto di Emezi è stato “Freshwater”, ce in questo momento è in sviluppo per una serie su FX. Presto, Emezi pubblicherà un libro di memorie “Dear Senthuran” attraverso Riverhead Books l’8 giugno. Si tratta di un libro molto atteso, poiché ripercorre l’io interiore della scrittrice. Un viaggio di uno spirito creativo che sale al potere nel mondo umano.

Francesca Reale

29/04/2021