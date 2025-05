Aimee Lou Wood e Angelina Jolie insieme in Anxious People: un film atteso e ricco di sorprese

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Aimee Lou Wood, attrice britannica nota per il suo talento e per i ruoli di successo in serie come “Sex Education” e “The White Lotus“, si prepara a condividere il set con la celebre Angelina Jolie nel film “Anxious People“. Questo progetto cinematografico, basato sull’omonimo romanzo di Fredrik Backman, promette di offrire una narrazione avvincente e complessa, diretta da Marc Forster, noto per opere come “World War Z” e “Neverland – Un sogno per la vita“. La produzione è affidata a Black Bear e Hope Studios, con un’attenzione particolare alla sceneggiatura curata da David Magee, candidato all’Oscar.

Trama e personaggi

Nel film, Aimee Lou Wood interpreterà il ruolo di Grace, una rapinatrice riluttante che, in un momento di panico, si ritrova a prendere in ostaggio un gruppo di sconosciuti durante un open house. La situazione si complica ulteriormente con l’arrivo di Zara, interpretata da Angelina Jolie, una banchiera d’investimento che si trova coinvolta in questo imprevisto dramma la vigilia di Natale. La trama si sviluppa attorno a una serie di eventi inaspettati che portano alla luce segreti e confessioni tra otto estranei, creando dinamiche sorprendenti e relazioni inaspettate. Il film esplora temi di umanità e connessione, mescolando elementi di commedia e dramma in un contesto natalizio dal sapore amaro.

Un adattamento di successo

“Anxious People” trae ispirazione dal romanzo “Gli ansiosi“, scritto da Fredrik Backman, autore già noto per il suo bestseller “L’uomo che metteva in ordine il mondo“. Quest’ultimo è stato adattato per il grande schermo con il titolo “Non così vicino“, con Tom Hanks protagonista. La sceneggiatura di David Magee, che ha già dimostrato il suo talento con opere come “Vita di Pi” e “Neverland – Un sogno per la vita“, si preannuncia come un elemento chiave per il successo del film, promettendo di catturare l’essenza del romanzo originale.

Distribuzione e aspettative

La distribuzione internazionale di “Anxious People” è stata affidata a Black Bear International, mentre WME Independent si occuperà del mercato statunitense. Il film ha già suscitato un notevole interesse durante il Marché di Cannes, dove è stato uno dei titoli più discussi tra i distributori. La combinazione di un cast stellare e una trama intrigante ha reso il progetto uno dei più attesi nel panorama cinematografico.

Un nuovo capitolo per Aimee Lou Wood

Per Aimee Lou Wood, “Anxious People” rappresenta un significativo passo avanti nella sua carriera. Dopo aver ricevuto elogi per le sue performance in “Living“, accanto a Bill Nighy, e in “Il visionario mondo di Louis Wain” con Benedict Cumberbatch, la sua partecipazione a questo film la colloca in una posizione di crescente visibilità nel settore. La presenza di Angelina Jolie, vincitrice di un Oscar per “Ragazze Interrotte“, aggiunge un ulteriore livello di attenzione al progetto, promettendo di unire dramma, commedia e riflessione sociale in un contesto che invita a una profonda introspezione.

