Rosario Dawson è Ahsoka Tano in The Mandalorian 2

L’attrice Rosario Dawson si trasforma in Ahsoka Tano, in un episodio di “The Mandalorian2”. Ahsoka, il famoso personaggio ultraterreno di Star Wars torna a farci visita.

Ahsoka Tano: la metamorfosi di Rosario Dawson

Pochi giorni fa è stato celebrato l’Ahsoka Tano Day, l’anniversario della comparsa sul grande schermo della Jedi più amata di sempre. L’attrice Rosario Dawson ha regalato al pubblico di fan una serie di video in cui mostra la sua trasformazione in Ahsoka Tano, che fa la sua comparsa in un episodio di “The Mandalorian2”.

L’affascinante Jedi è apparsa per la prima volta sul grande schermo con il film d’animazione “Star Wars: The Clone Wars” nel 2008. In quell’occasione è stato doppiato da Ashley Eckstein; il personaggio è apparso anche in “Star Wars Rebels” e “Star Wars: Forces of Destiny”. In “The Mandalorian2” Rosario Dawson ha preso il posto di Eckstein come versione live-action del personaggio.

Dawson appare per un solo episodio nella seconda stagione, con il ruolo di Ahsoka forma un collegamento fondamentale tra gli Jedi del passato e gli Jedi del futuro nell’episodio 5, “The Jedi”. Anche se il tempo di Dawson in “The Mandalorian2” è breve, i suoi video Instagram in cui il team di truccatori professionisti la trasforma in Ahsoka Tano hanno riscosso un gran successo tra i fan. I video sono affascinanti perché rivelano quanto sia stato intenso il processo di metamorfosi che Dawson ha attraversato fino a divenire un essere ultraterreno.

La famosa Jedi tonerà ancora

I fan della famosa Jedi avranno la fortuna di vederla anche in altre occasioni. Infatti, “The Mandalorian2” non è l’unica opportunità per vedere Dawson nei panni Ahsoka Tano: a dicembre, durante l’evento Disney Investor Day, la responsabile della Lucasfilm Kathleen Kennedy ha annunciato uno spettacolo di Disney + intitolato “Ahsoka”. Vedremo Dawson in spin-off, non solo nel prossimo programma Disney+, ma anche in “Rangers of the New Republic” che sarà supervisionato dal team di “The Mandalorian” che vedrà impegnati Dave Filoni e Jon Favreau.

Sarà emozionante vedere ancora Ahsoka Tano sui nostri schermi. Per adesso però dobbiamo accontentarci del suo ritorno nell’episodio 5 della serie “The Mandaloria2”. A questo proposito, sono ora disponibili in streaming su Disney + le stagioni 1 e 2 di “The Mandalorian”.

Giulia Cirenei

01/02/2021