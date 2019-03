Agnés Varda: il mondo del cinema piange l’artista belga

Si è spenta oggi a Parigi, all’età di 90 anni, la celebre regista belga Agnés Varda,pioniera e protagonista della Nouvelle Vague accanto a Truffaut e Godard, vincitrice del Leone d’Oro a Venezia nel 1985 e dell’Oscar alla carriera nel 2018.

Nata a Bruxelles da padre greco e madre francese, la Varda abbraccia presto la famosa corrente francese diventando una delle sue più alte rappresentanti, imponendosi, grazie al suo stile unico,unito a una forta dose di femminismo e ad una pungente critica sociale, con titoli come La Pointe courte (1955) e Cléo dalle 5 alle 7 (1962).

“So di essere stata una pioniera. Ho realizzato un film radicale come La Pointe Courte nel 1955 e quella che poi hanno chiamato Nouvelle Vague è iniziata nel ’59, ’60. Quando ho realizzato il mio primo film, ero fuori dal mondo del cinema, non conoscevo nessuno e non avevo nemmeno visto film. Quindi, in modo del tutto inaspettato, ho inventato qualcosa che non mi ha fruttato molto, ma che volevo davvero fare”