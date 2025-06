Aggiornamenti sul film live-action di Magic: The Gathering: sceneggiatori scelti da Legendary Pictures

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Magic: The Gathering, il celebre gioco di carte di Hasbro e Wizards of the Coast, sta per fare il suo debutto sul grande schermo. Legendary Pictures ha recentemente fornito importanti aggiornamenti sul film live-action in fase di sviluppo, suscitando l’interesse dei fan. Con la scelta degli sceneggiatori e l’intenzione di espandere l’universo narrativo, il progetto si sta delineando sempre di più.

Sceneggiatori scelti per il film

Legendary Pictures ha ufficializzato la selezione di Noah Gardner e Aidan Fitzgerald come sceneggiatori per il film live-action di Magic: The Gathering. Questa notizia è stata riportata da Deadline, una fonte affidabile nel settore dell’intrattenimento. Gardner e Fitzgerald non sono nuovi nel mondo di Hasbro, avendo già collaborato in passato per un progetto legato ai Power Rangers, che però non ha mai visto la luce. Inoltre, i due hanno lavorato su uno spin-off di Aquaman intitolato The Trench, anch’esso rimasto incompiuto.

La loro esperienza nel settore, unita alla loro familiarità con i progetti di Hasbro, potrebbe rivelarsi un vantaggio significativo per il film. Attualmente, i due sceneggiatori sono anche coinvolti nella scrittura di una nuova serie fantascientifica, Trancers, che sarà disponibile su Prime Video. Nonostante la loro carriera abbia avuto alti e bassi, la loro scelta per un progetto così ambizioso come Magic: The Gathering potrebbe rappresentare una nuova opportunità di riscatto.

Possibilità narrative e sviluppo del progetto

Il film live-action di Magic: The Gathering si trova in una fase iniziale di sviluppo, e non è ancora chiaro quale direzione narrativa seguirà. I creatori hanno a disposizione un vasto universo di carte, romanzi e storie già esistenti, il che offre una gamma di possibilità praticamente illimitata. La ricchezza del materiale di partenza potrebbe permettere di esplorare diverse trame e personaggi, rendendo il film un’esperienza unica per i fan.

Hasbro e Legendary hanno annunciato la loro intenzione di portare Magic: The Gathering sul grande schermo lo scorso febbraio. L’obiettivo è quello di costruire un universo cinematografico e televisivo condiviso, simile a quello già realizzato con altri franchise di successo. Questa strategia potrebbe non solo attrarre i fan del gioco di carte, ma anche un pubblico più ampio, interessato a storie di fantasia e avventura.

Riferimenti al progetto di Netflix

È importante notare che il film di Legendary Pictures non deve essere confuso con la serie tv di Magic: The Gathering in fase di sviluppo presso Netflix. I due progetti sono distinti e potrebbero offrire esperienze diverse agli appassionati del franchise. Mentre il film si concentrerà su una narrazione live-action, la serie di Netflix potrebbe esplorare altri aspetti del mondo di Magic, ampliando ulteriormente le possibilità di storytelling.

Con l’attenzione crescente attorno a Magic: The Gathering, i fan possono aspettarsi ulteriori aggiornamenti nei prossimi mesi. La comunità è in attesa di scoprire come Legendary Pictures e Hasbro daranno vita a questo iconico universo, e quali sorprese riserveranno ai fan del gioco di carte. Restate sintonizzati per le ultime novità su questo progetto entusiasmante.

