Aggiornamenti sul cast di Avengers: Doomsday e nuove rivelazioni dal set

Le riprese di Avengers: Doomsday, il prossimo attesissimo capitolo del Marvel Cinematic Universe, continuano a ritmo serrato. Mentre i fan attendono con trepidazione notizie ufficiali riguardo al cast, emergono dettagli intriganti dalle immagini condivise dal fotografo UnBox, che ha già documentato vari set di produzione, tra cui The Fantastic Four: First Steps e Supergirl: Woman of Tomorrow.

La costruzione di una casa in stile anni ’60

Recentemente, UnBox ha pubblicato alcune foto aeree che rivelano la costruzione di una casa in stile anni ’60, inizialmente identificata con il nome in codice “Iron Fist” e successivamente rinominata “Luke Cage”. Questo cambiamento ha suscitato un’ondata di speculazioni tra i fan, i quali sperano di rivedere i Defenders unirsi agli Avengers e ai New Avengers, una formazione di cui Luke Cage è parte nei fumetti. Tuttavia, il fotografo ha suggerito che la Marvel stia utilizzando questi nomi per mascherare l’identità reale dell’occupante della casa.

Secondo le sue osservazioni, la Marvel ha adottato una strategia di segretezza per mantenere il mistero attorno ai personaggi coinvolti. “La Marvel ha cambiato il nome della casa, da Iron Fist a Luke Cage, intenzionalmente. Da quanto ho capito, sembra che stiano usando nomi casuali per nascondere la vera identità dell’occupante della casa!”, ha dichiarato UnBox. Questa tattica di confusione potrebbe essere parte delle misure anti-spoiler promesse dai registi Anthony e Joe Russo, noti per la loro attenzione ai dettagli e alla protezione delle informazioni sui loro progetti.

Anthony Mackie e il mistero di Latveria

In un altro sviluppo, Anthony Mackie, che interpreta Captain America, ha recentemente condiviso un video dal set di Avengers: Doomsday. I fan hanno immediatamente notato che la location mostrata potrebbe essere Latveria, la nazione governata dal temuto Dottor Destino. Questo ha alimentato ulteriormente le speculazioni su come i vari personaggi del Marvel Cinematic Universe si intrecceranno in questo nuovo film.

Latveria è un luogo ricco di storia nei fumetti Marvel, spesso associato a conflitti tra i supereroi e il Dottor Destino. La possibilità di vedere questo paese sul grande schermo ha suscitato grande entusiasmo tra i fan, che sperano in un coinvolgimento significativo di personaggi iconici e trame avvincenti.

La data di uscita di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday è previsto per l’uscita il 1 maggio 2026, e i fan sono già in fermento per scoprire quali sorprese riserverà questo nuovo capitolo. Con le riprese in corso e le rivelazioni che continuano a emergere, l’attesa per il film cresce ogni giorno di più. La Marvel ha dimostrato di saper mantenere alta l’attenzione del pubblico, e le ultime notizie dal set non fanno altro che alimentare l’interesse per il futuro del Marvel Cinematic Universe.

