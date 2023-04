Aggiornamenti su Coraline 2: ecco perché un sequel non potrebbe mai esserci

La domanda che i fan di Coraline si fanno da anni è: ci sarà mai un sequel? La risposta, probabilmente, è no. Partiamo dal presupposto che la storia originale di Coraline si basa sul romanzo di Nail Gaiman, dal titolo omonimo. Il film segue le stesse vicende del libro e rimane piuttosto fedele, concludendosi nello stesso modo. Non esistendo un numero due del romanzo, è plausibile che non ci sia neanche un numero due per il film. Questa è la prima ipotesi.

La storia segue le vicende di Coraline, una ragazzina appena trasferitasi in una nuova casa che scopre, attraverso una porta magica, un mondo parallelo ed idillico. Un mondo pieno di doppelgangers delle persone del mondo reale, compresi i suoi genitori e amici. Ad accompagnarla in questo suo viaggio un gatto nero, che la segue tra le due dimensioni. Ben presto, la ragazza scoprirà che spesso, i desideri, possono essere pericolosi.

Nonostante sembri puramente un film per bambini, come purtroppo si pensa spesso per ogni produzione animata, Coraline è molto più di questo. Il film affronta temi importanti come la crescita, il rapporto con i genitori, il cambiamento e la morte, parlando ad adulti e a bambini. Dopo anni e anni dalla sua uscita in sala, Coraline è diventato un grande must dello stop motion, costruendosi un grande seguito di fan dal 2009.

A confermare però che non ci saranno mai film successivi a Coraline, sono le affermazioni del CEO Travis Knight, il presidente della compagnia Laika, la casa produttrice del film d’animazione. Quest’ultimo ha preso una ferma posizione contro l’idea di un sequel che possa rovinare la grande fama del film. Secondo il CEO, i sequel vanno solo a rimescolare materiale e dinamiche già viste che vanno poi a rovinare il film nel suo complesso.

Coraline è un prodotto completo e di grande qualità. La storia si è perfettamente conclusa con il primo e unico film e, per quanto potremmo essere felici di vederla di nuovo sullo schermo, forse preferiamo rimanere con il ricordo del primo.

Leggi anche: Coraline e la porta magica