After Yang: rivelato il trailer del film con Colin Farrell

A24 ha appena rilasciato il trailer del nuovo film con Colin Farrell dal titolo “After Yang”. La pellicola che non ha ancora una data d’uscita in Italia, sarà distribuita nelle sale americane dal 4 marzo ( e in streaming su Showtime).

After Yang: anche i robot hanno sentimenti

“After Yang” immagina un mondo in cui gli androidi, che coltivano sentimenti, emozioni e ricordi molto umani, possono essere acquistati come aiutanti domestici. Il droide protagonista della pellicola è Yang, interpretato da Justin H. Min (“The Umbrella Academy”). È stato portato nella casa del personaggio interpretato da Colin Farrell per prendersi cura della figlia adottiva, ma purtroppo, essendo stato acquistato di seconda mano, Yang non funziona correttamente, il che porta Farrell alla ricerca di pezzi di ricambio, sperando di riparare l’amato compagno della piccola.

Nel processo di riparazione di Yang, Farrell è in grado di poter vedere i ricordi del robot.

Guardando il trailer non sorprende che il film abbia raccolto consensi in tutto il circuito dei festival, essendo stato proiettato al Festival di Cannes l’anno scorso prima di andare al Sundance per la sua anteprima nordamericana all’inizio di questo mese.

Queste le parole di Collider sulla pellicola:

“Se [il film d’esordio di Kogonada] ‘Columbus’ è stata una forte dichiarazione di apertura di un nuovo voce nel cinema, ‘After Yang’ consolida Kogonada come uno dei registi più umanisti che lavorano oggi, e non si può dire cosa potrà realizzare dopo”.

Insieme a Colin Farrell e Min, il film è interpretato anche da Jodie Turner-Smith, Malea Emma Tjandrawidjaja Haley Lu Richardson, Sarita Choudhury e Clifton Collins Jr.

Ecco il trailer

The future has never looked so human. Colin Farrell, Jodie Turner-Smith, and Justin H. Min star in @Kogonada’s soulful sci-fi drama, AFTER YANG. In theaters & streaming on @Showtime March 4 pic.twitter.com/cQMsIHA5WM — A24 (@A24) February 1, 2022

La sinossi ufficiale

“Quando l’amato compagno della sua giovane figlia – un androide di nome Yang – non funziona correttamente, Jake (Colin Farrell) cerca un modo per ripararlo. Nel processo, scopre la vita che gli è passata davanti, riconnettendosi con sua moglie (Jodie Turner-Smith) e la figlia”.