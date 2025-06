Affari tuoi: Simone e Valeria, una coppia marchigiana tra sogni e emozioni

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La puntata del 4 giugno 2025 di Affari Tuoi ha portato sul piccolo schermo una storia toccante che ha coinvolto il pubblico. Protagonisti della serata sono stati Simone e Valeria, una coppia marchigiana che ha condiviso momenti di intensa emozione e commozione. La loro partecipazione al programma di Rai 1 non solo ha messo in luce il loro legame, ma ha anche rivelato i sogni e le aspettative di una famiglia in crescita.

Chi sono Simone e Valeria: una storia di passione e agricoltura

Simone, originario di Monte Urano, un comune della provincia di Fermo nelle Marche, è il concorrente che ha catturato l’attenzione del pubblico e di Stefano De Martino durante la puntata. La sua vita è legata a una realtà agricola, gestendo un’azienda che alleva 3006 tacchinelle. La sua passione per l’agricoltura è evidente e, per questo motivo, De Martino ha spesso scelto di cantare per lui la celebre canzone ‘Nella vecchia fattoria’, creando un’atmosfera di familiarità e affetto. Accanto a Simone c’era Valeria, la sua compagna, che si è presentata in studio con un pancione visibile, essendo al sesto mese di gravidanza. La coppia attende con gioia l’arrivo del loro primogenito, Edoardo. Valeria, professionista nel campo della zootecnia, si occupa della salute e del benessere degli allevamenti di bovini, mostrando un forte impegno sia nella vita personale che professionale.

Un sogno da realizzare: le emozioni di Valeria

La partecipazione di Simone a Affari Tuoi non è stata solo un gioco, ma un’opportunità per realizzare i sogni di una vita. Durante il programma, la coppia ha affrontato alti e bassi, ma il loro obiettivo era chiaro: garantire un futuro sereno per il loro bambino. La ruota ha assegnato a Simone il numero 4, ma i primi tiri non sono stati fortunati, portando alla scartatura di diversi pacchi rossi. Nonostante le difficoltà iniziali, Simone e Valeria hanno deciso di mantenere il numero scelto e continuare il gioco.

Quando è arrivata la prima offerta di 20.000 euro, la coppia ha rifiutato, seguita da un’altra proposta di 25.000 euro. Le parole di Valeria, visibilmente commossa, hanno risuonato nel cuore dei telespettatori: “Non accettare… abbiamo tanti sogni da realizzare”. La coppia ha dimostrato di avere grandi progetti, non solo per il nascituro, ma anche per la loro attività lavorativa, sebbene non abbiano rivelato ulteriori dettagli.

La sfida finale: una scelta vincente

Con il proseguire della partita, le offerte sono aumentate, ma Simone ha mantenuto la sua determinazione, rifiutando anche la proposta di 30.000 euro. Tuttavia, la fortuna ha preso una piega inaspettata quando ha pescato un pacco contenente il massimo del montepremi, 300.000 euro. Nonostante la delusione, Simone ha scelto di continuare a giocare, affermando di aver già vinto nella vita con l’arrivo imminente del suo bambino.

Alla fine della partita, Simone ha deciso di cambiare pacco, optando per il numero 20. Questa scelta si è rivelata fortunata, portandogli 15.000 euro. Anche se non ha trovato il verdicchio, il vino tipico delle Marche, Stefano De Martino ha deciso di omaggiarlo alla coppia, rendendo la serata ancora più memorabile. La puntata si è conclusa con un messaggio di speranza e amore, rappresentando un momento significativo non solo per i protagonisti, ma anche per tutti coloro che hanno seguito la loro storia.

