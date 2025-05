Affari Tuoi: il game show di Stefano De Martino chiude a luglio, smentite le voci di prolungamento

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il noto game show “Affari Tuoi“, condotto da Stefano De Martino, si prepara a concludere la sua stagione con una chiusura fissata per l’inizio di luglio. Nonostante le recenti speculazioni su un possibile allungamento del programma fino a metà mese, la Rai ha ufficialmente negato tali indiscrezioni, confermando la data di chiusura inizialmente programmata.

Chiusura programmata per inizio luglio

Secondo quanto riportato da Fanpage.it, la Rai ha confermato che “Affari Tuoi” terminerà le sue trasmissioni all’inizio di luglio. Le registrazioni del programma si concluderanno il 12 giugno, garantendo così un numero sufficiente di puntate per coprire il mese di giugno. Questo prolungamento rispetto alla chiusura inizialmente prevista per inizio giugno è stato reso possibile dal recupero di alcune puntate che non erano state trasmesse a causa di eventi straordinari. Tra questi, l’insediamento di Papa Leone XIV e le partite di Jannik Sinner, che hanno occupato la fascia oraria del programma, hanno costretto la Rai a rivedere il palinsesto.

La decisione di mantenere il programma in onda fino a luglio è stata presa per garantire che il pubblico potesse godere di tutti gli episodi previsti, nonostante le interruzioni. La Rai ha voluto assicurare che i fan di “Affari Tuoi” potessero seguire il programma fino alla sua conclusione, mantenendo così alta l’attenzione e l’interesse del pubblico.

Smentite le voci di un ulteriore prolungamento

Negli ultimi giorni, alcune fonti avevano suggerito la possibilità di un prolungamento di “Affari Tuoi” fino a metà luglio, con l’intento di competere con il nuovo show di Amadeus, “The Cage – Prendi e Scappa“, che andrà in onda su Nove. Tuttavia, la Rai ha prontamente smentito queste voci, ribadendo che la chiusura del game show avverrà come previsto all’inizio di luglio. Questa decisione è stata presa per rispettare il piano originale e per mantenere la programmazione coerente.

La smentita da parte della Rai ha messo fine alle speculazioni riguardanti un possibile allungamento del programma, chiarendo così la situazione per i fan e per gli addetti ai lavori. La rete ha voluto sottolineare che “Affari Tuoi” continuerà a intrattenere il pubblico fino alla data stabilita, senza ulteriori modifiche al palinsesto.

Il successo di Affari Tuoi con Stefano De Martino

Sotto la conduzione di Stefano De Martino, “Affari Tuoi” ha ottenuto ascolti straordinari, superando frequentemente i 6 milioni di spettatori e raggiungendo picchi di share superiori al 30%. Questi risultati hanno consolidato il programma come uno dei più seguiti nell’access prime time di Rai1, dimostrando l’appeal del format e la capacità del conduttore di attrarre un vasto pubblico.

Il successo del programma è stato attribuito non solo alla conduzione di De Martino, ma anche alla formula collaudata del game show, che continua a coinvolgere e intrattenere gli spettatori. La combinazione di suspense, interazione con il pubblico e premi in palio ha reso “Affari Tuoi” un appuntamento imperdibile per molti telespettatori.

Con la chiusura imminente, i fan del programma possono aspettarsi un finale emozionante che riassuma i momenti salienti della stagione e celebri il successo di un format che ha saputo rinnovarsi nel tempo, mantenendo sempre alta l’attenzione del pubblico.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!