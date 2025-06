Affari tuoi: Carmine dal Molise conquista il pubblico e porta a casa un ricco assegno

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Nella puntata di Affari Tuoi dell’8 giugno 2025, il Molise ha avuto la sua occasione di brillare grazie a Carmine, un camionista di Campobasso. Insieme al noto conduttore Stefano De Martino, Carmine ha dato vita a una serata ricca di emozioni e strategia, dimostrando la sua passione per il gioco delle carte. L’episodio ha messo in evidenza non solo le abilità del concorrente, ma anche il legame speciale con la sua compagna Roberta, che ha giocato un ruolo fondamentale nella sua avventura.

Chi è Carmine: un camionista con la passione per le carte

Carmine, 41 anni, è un camionista originario di Campobasso, in Molise. Cresciuto in una famiglia di trasportatori, ha seguito le orme del padre, dedicandosi a un lavoro che richiede resistenza e abilità. La sua vita è segnata da una profonda passione per il gioco delle carte, in particolare per la scopa, che gli ha valso il soprannome affettuoso di ‘Asso’ da parte della sua compagna Roberta. La loro storia d’amore è iniziata in un bar, dove Roberta lavorava e Carmine era un cliente abituale. Attualmente, Roberta non ha un’occupazione, ma il loro legame è forte e si sostengono a vicenda. Carmine è anche padre di due figli, nati da una relazione precedente, il che aggiunge un ulteriore strato alla sua vita personale e alle sue motivazioni.

L’andamento della puntata di Affari tuoi

L’avventura di Carmine in Affari Tuoi è cominciata con il pacco numero 17, un numero che sembrava portare con sé un certo timore per Roberta. Le prime fasi del gioco hanno visto Carmine scartare pacchi che contenevano sia cifre significative che valori minori, creando un’atmosfera di suspense. Il Dottore Pasquale, noto per le sue strategie, ha subito offerto a Carmine un cambio, ma il concorrente ha deciso di rimanere fedele al suo pacco iniziale. Con determinazione, ha continuato a scartare altri tre pacchi, mantenendo alta l’attenzione del pubblico.

Dopo alcune giocate, il Dottore ha tentato di persuadere Carmine con un’offerta di 23.000 euro, ma il concorrente ha rifiutato. La tensione è aumentata quando, dopo ulteriori scelte, Carmine ha dovuto affrontare nuovamente l’offerta e il cambio del pacco. Alla fine, ha optato per scambiare il pacco 17 con il 20, scoprendo che nel pacco originale c’erano solo 10 euro. Questa decisione ha segnato un punto di svolta nella sua avventura.

La scelta finale di Carmine e il premio

Con il gioco che si faceva sempre più avvincente, il Dottore ha presentato a Carmine un’offerta di 29.000 euro, due volte. Nonostante il tabellone fosse definito ‘scarso’ dallo stesso concorrente, la proposta ha messo in crisi Carmine, che ha cominciato a riflettere sulla possibilità di tornare a casa con un premio significativo. Alla fine, dopo aver ponderato le sue opzioni e considerando il rischio di tornare a mani vuote, Carmine ha deciso di accettare l’assegno. Questa scelta si è rivelata saggia, poiché avrebbe potuto trovare un pacco blu, un esito che avrebbe sicuramente deluso le sue aspettative. La sua avventura si è conclusa con un sorriso e un ricco premio, dimostrando che a volte, la prudenza ripaga.

