Adrien Brody entra nella terza stagione di “Succession”

Adrien Brody in un ruolo chiave nella terza stagione “Succession”

Il premio Oscar Adrien Brody si unirà al cast di “Succession” nella terza stagione della serie. L’attore interpreterà Josh Aaronson, descritto come un inventore attivista miliardario che diventa fondamentale nella battaglia per Waystar.

Adrien Brody si unisce ad un cast impressionante di attori per l’ultima stagione di “Succession”. La serie vincitrice di un Emmy ha anche annunciato questa settimana che Alexander Skarsgård interpreterà il personaggio di Lukas Matsson. Nel terzo capitolo della serie verranno introdotti personaggi interpretati da Hope Davis, Linda Emond, Jihae Kim, Sanaa Lathan e Daska Nekrasova. Anche se non è chiaro quando verrà presentata in anteprima l’attesissima terza stagione di “Succession”, la serie è attualmente in fase di riprese e non arriverà presto.

I tanti impegni dell’attore

Adrien Brody ha anche recentemente firmato per interpretare Pat Riley nella nuova serie della HBO ambientata negli anni ’80 sui Los Angeles Lakers, che è anche co-creata dal produttore esecutivo di “Succession” Adam McKay. Questa serie, che ancora non ha un titolo, presenterà anche un enorme cast di ensemble che include John C. Reilly, Jason Clarke, Bo Burnham, Jason Segel e Gaby Hoffman.

Oltre a lavorare con HBO, l’attore ha diversi film in arrivo, in particolare l’ultimo di Wes Anderson, “The French Dispatch”. In post-produzione c’è anche “El Tonto”, scritto e diretto da Charlie Day, “Blonde” del regista Andrew Dominik sulla vita di Marilyn Monroe, interpretata da Ana de Armas, e un film attualmente senza titolo del regista Tom George con Saoirse Ronan e Sam Rockwell e David Oyelowo.

Francesca Reale

06/05/2021