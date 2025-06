Addio a Yellowstone: le migliori serie western da non perdere dopo la conclusione della saga Dutton

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La chiusura della serie “Yellowstone” ha lasciato un vuoto nel cuore degli appassionati del genere western. Dopo cinque stagioni ricche di intrighi familiari, omicidi e dinamiche complesse, i fan si trovano ora a cercare nuove storie da seguire. Fortunatamente, ci sono diverse serie che offrono temi simili e un fascino ruvido, pronte a catturare l’attenzione di chi ha amato il ranch della famiglia Dutton.

Il prequel 1883: le origini della famiglia Dutton

“1883” è il prequel di “Yellowstone” e rappresenta un’opportunità imperdibile per rivivere le origini della famiglia Dutton. Questa serie, creata da Taylor Sheridan, narra il viaggio della famiglia in fuga dalla povertà del Tennessee, attraverso il Texas, fino a raggiungere il Montana in cerca di fortuna. La trama è intrisa di momenti di intensa brutalità, ma è l’interpretazione di Sam Elliott nel ruolo di Shea Brennan a colpire particolarmente. Elliott riesce a trasmettere una profondità emotiva che rende il personaggio indimenticabile. La serie non solo esplora le sfide affrontate dai Dutton, ma offre anche uno sguardo sulle dure realtà della vita nel West americano del XIX secolo.

Lawmen – La storia di Bass Reeves: un eroe dimenticato

Un’altra serie che merita attenzione è “Lawmen – La storia di Bass Reeves“, che si distacca leggermente dal mondo di Sheridan ma rimane ancorata a tematiche storiche affascinanti. La serie racconta la vita di Bass Reeves, il primo vice maresciallo afroamericano a ovest del Mississippi. Interpretato da David Oyelowo, Reeves ha superato una vita di schiavitù per diventare un rispettato agente federale, con una carriera che si è estesa per 32 anni. La regia di Christina Alexandra Voros e Damian Marcano riesce a catturare le complessità e le sfide del suo percorso, rendendo giustizia a una figura storica spesso trascurata.

Landman: la vita nell’industria petrolifera

“Landman” è un’altra creazione di Taylor Sheridan, che, pur non essendo un western tradizionale, incorpora elementi tipici del genere. La serie, che tornerà su Paramount+ con una seconda stagione, segue le vicende di Tommy Norris, un dirigente dell’industria petrolifera in Texas. La trama si sviluppa attorno alle sue lotte per far prosperare la sua azienda in un contesto difficile, caratterizzato da lavoratori in crisi e imprenditori senza scrupoli. “Landman” offre uno sguardo intrigante su un settore spesso trascurato, ma fondamentale per l’economia americana, e riesce a mantenere alta l’attenzione del pubblico.

Godless: un western al femminile

Un’opzione da non perdere è “Godless“, una serie disponibile su Netflix che presenta una prospettiva unica sul genere western. Ambientata a La Belle, in New Mexico, la trama ruota attorno a una città abitata quasi esclusivamente da donne, a seguito di un disastro minerario. Quando il temuto boss Frank Griffin arriva in città per vendicarsi del suo ex protetto, si trova di fronte a un gruppo di donne pronte a difendere il loro territorio. “Godless” si distingue per la sua narrazione inusuale e per la forza dei suoi personaggi femminili, offrendo una visione fresca e originale del Far West.

Deadwood: un classico intramontabile

Infine, non si può dimenticare “Deadwood“, una serie leggendaria che ha lasciato un segno indelebile nel panorama televisivo. Ambientata nella nascente città di Deadwood, la serie esplora la vita in un luogo dove la legge è rappresentata dalla forza bruta. Con una narrazione cruda e violenta, “Deadwood” riesce a catturare l’essenza del West, presentando personaggi complessi e storie avvincenti. Premiato agli Emmy, questo show è un must per chiunque desideri immergersi nel mondo dei western, e può essere recuperato su Prime Video.

Queste serie offrono una varietà di storie e stili che possono riempire il vuoto lasciato da “Yellowstone“, permettendo ai fan di continuare a esplorare il ricco e affascinante universo del western.

