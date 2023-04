Addio a Sex/Life: Netflix conferma la cancellazione dello show

Dopo due stagioni, Netflix ha ufficialmente deciso di non rinnovare la serie Sex/Life. La notizia arriva a seguito delle voci sulla possibile chiusura dello show e delle recenti dichiarazioni della protagonista Sarah Shahi, che aveva espresso la sua insoddisfazione riguardo alla seconda stagione.

Sarah Shahi critica apertamente la seconda stagione

Durante il podcast Not Skinny But Not Fast, l’attrice Sarah Shahi ha condiviso il suo disappunto per la realizzazione della seconda stagione di Sex/Life, sottolineando i cambiamenti rispetto alla prima stagione che l’hanno lasciata insoddisfatta. Shahi ha lamentato la mancanza di sostegno ricevuto durante le riprese e il poco tempo trascorso con il suo partner sul set e nella vita, Adam Demos.

La trama di Sex/Life e la sua ispirazione

La serie Sex/Life è ispirata all’autobiografia di B.B. Easton, intitolata 44 Chapters About 4 Men. La trama ruota attorno a Billie Connelly, una moglie e madre che si stanca della sua vita di provincia e inizia ad avere delle fantasie sul suo ex fidanzato Brad. Queste fantasie mettono in crisi il suo matrimonio e portano alla luce dei segreti oscuri legati al suo passato.

Il cast di Sex/Life e la loro performance

Nel cast di Sex/Life figurano Sarah Shahi nel ruolo di Billie, Adam Demos nel ruolo di Brad, Margaret Odette nei panni di Sasha, Mike Vogel che interpreta Cooper, Jonathan Sadowski nella parte di Devon e Li Jun Li che veste i panni di Francesca. Nonostante le critiche di Shahi, gli attori hanno saputo dare vita ai loro personaggi, creando momenti di tensione e passione che hanno catturato l’attenzione del pubblico.

Il futuro dei protagonisti

Con la cancellazione di Sex/Life, gli attori dovranno cercare nuove opportunità nel mondo dello spettacolo. Sarah Shahi, ad esempio, è già stata scelta come star del pilot Judgement, prodotta da ABC. Nonostante la fine della serie, il talento del cast non passerà sicuramente inosservato e li vedremo presto in nuovi progetti.