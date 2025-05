Addio a Charley Scalies, l’attore simbolo di “The Wire” e “I Soprano” scomparso a 84 anni

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo della televisione e del cinema piange la scomparsa di Charley Scalies, attore noto per i suoi ruoli iconici in serie di culto come “The Wire” e “I Soprano“. Scalies è deceduto il 1 maggio 2025, all’età di 84 anni, dopo aver combattuto a lungo contro l’Alzheimer. La notizia è stata confermata da sua figlia, Anne Marie Scalies, che ha rilasciato un comunicato all’Hollywood Reporter.

La vita e la carriera di Charley Scalies

Nato nel 1940 a Philadelphia, Charles Scalies Jr. è cresciuto in un ambiente vivace, sopra la sala da biliardo di suo padre. Fin da giovane, mostrava un talento naturale per l’intrattenimento, divertendo i clienti con imitazioni e battute. Queste esperienze formative avrebbero in seguito influenzato la sua carriera, portandolo a scrivere una sceneggiatura intitolata “It Takes Balls“, ispirata all’attività paterna.

Dopo aver dedicato diversi anni alla sua famiglia, Scalies tornò alla recitazione all’inizio degli anni ’90. Inizialmente, si esibì in produzioni teatrali locali, ma il suo vero ritorno avvenne nel 1995, quando recitò nel film “Un giorno da ricordare” accanto a Al Pacino. Nello stesso anno, partecipò a “L’esercito delle 12 scimmie“, un cult diretto da Terry Gilliam, che lo portò a lavorare con attori di fama come Bruce Willis e Brad Pitt.

I ruoli iconici in televisione

La carriera di Charley Scalies si distinse anche per la sua presenza in numerose serie televisive di successo. Tra i suoi lavori più noti ci sono apparizioni in “Homicide: Life on the Street“, “Law & Order“, “Law & Order: Unità vittime speciali” e “Cold Case“. Tuttavia, il suo ruolo più memorabile rimane quello di Thomas “Horseface” Pakusa nella seconda stagione di “The Wire“, andata in onda nel 2003. Scalies interpretò un sindacalista tenace, contribuendo a dare vita a una delle serie più acclamate della storia della televisione.

Un altro ruolo significativo nella sua carriera fu quello del Coach Molinaro, allenatore della squadra di football di Tony Soprano, nella quinta stagione de “I Soprano“. In questa serie, Scalies si distinse per la sua interpretazione in una sequenza onirica, in cui il suo personaggio rimproverava Tony per le sue scelte di vita criminali. Questi ruoli hanno cementato la sua reputazione come uno dei caratteristi più apprezzati del panorama televisivo.

L’eredità di Charley Scalies

La morte di Charley Scalies segna la perdita di un attore che ha saputo lasciare un’impronta indelebile nel mondo della recitazione. La sua capacità di interpretare personaggi complessi e autentici ha fatto di lui un volto familiare per molti appassionati di serie televisive e film. Scalies ha affrontato la sua malattia con dignità e coraggio, e il suo ricordo vivrà attraverso le sue performance che continueranno a ispirare e intrattenere le generazioni future. La sua carriera, costellata di ruoli significativi, rappresenta un capitolo importante nella storia della televisione e del cinema americano.

