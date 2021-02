Come riportato da Variety Adam Wingard, regista dell’imminente resa dei conti “Godzilla vs. Kong”, dirigerà il remake del thriller del 1997 “Face / Off” per la Paramount.

Adam Wingard: il regista di “Godzilla vs. Kong”

Wingard scriverà la sceneggiatura con il suo collaboratore di lunga data Simon Barrett. I due hanno già lavorato al film horror del 2016 “Blair Witch”, al thriller del 2014 “The Guest” e all’horror del 2010 “A Horrible Way to Die”.

Il film originale “Face / Off”, un thriller d’azione, è stato diretto da John Woo e interpretato da John Travolta e Nicolas Cage rispettivamente nei panni di un agente speciale dell’FBI e di un terrorista. I due acerrimi nemici assumono l’identità l’uno dell’altro, come suggerisce il titolo, scambiando i loro volti. L’agente dell’FBI Sean Archer (Travolta) rintraccia Castor Troy (Cage), ma Troy è gravemente ferito in un incidente aereo. Archer viene quindi sottoposto a un intervento chirurgico per sostituire la sua faccia con quella di Troy al fine di andare sotto copertura come criminale.

Un altro remake di un film di successo

“Face / Off” ha incassato 245 milioni di dollari al botteghino mondiale ed è stato l’undicesimo film con il maggior incasso del 1997. È stato anche nominato per il montaggio degli effetti sonori agli Academy Awards.

Il cast originale comprendeva anche Joan Allen, Alessandro Nivola, Gina Gershon, Dominque Swain, Nick Cassavetes, Harve Presnell, Colm Feore, John Carroll Lynch e altri. Il remake in arrivo dovrebbe avere un cast nuovo di zecca.

Neal Moritz produrrà il remake per la Paramount e David Permut sarà il produttore esecutivo.

“Godzilla vs. Kong” di Wingard uscirà su HBO Max e contemporaneamente in poche sale selezionate il 31 marzo, dopo essere stato rinviato più volte a causa della pandemia di coronavirus.

Maria Bruna Moliterni

12/ 02/ 2021