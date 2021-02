Come riportato da Hollywoodreporter Adam Sandler ha dimostrato di poter ancora lanciare una pallina da golf come in “Un tipo imprevedibile” (Happy Gilmore), per celebrare il 25 ° anniversario dell’omonima commedia, ormai divenuta un classico

Adam Sandler hole in one

In un breve video pubblicato su Twitter, Sandler colpisce perfettamente la pallina usando il caratteristico approccio di Gilmore on the tee. “Sono passati 25 anni da quando l’ho fatto”, dice un barbuto Sandler. “Vediamo cosa succede.”

Dopo aver inchiodato il disco – non facile da fare con la conclusione di Gilmore – l’attore dice: “E non vi sto mentendo: è distrutto. Distrutto. È andato abbastanza bene”.

Sandler chiude il video con “Sei morto, tiratore”. Alludendo ovviamente a Christopher McDonald che, nel film, ha interpretato Shooter McGavin, il professionista arrogante che diventa la nemesi di Happy.

Il successo di “Un tipo imprevedibile”

La commedia sportiva del 1996 diretta da Dennis Dugan , ha ottenuto successo al botteghino e un discreto successo di critica. Da allora il film è diventato uno dei più popolari e spesso citati di Sandler, accanto a “Billy Madison” e “Big Daddy“.

Tra gli interpreti di “Un tipo imprevedibile” ritroviamo i nomi di Julie Bowen nei panni di Virginia Venit, la defunta Frances Bay nei panni di Nonna Gilmore e Carl Weathers nei panni del preferito dai fan Chubbs Peterson, un ex giocatore di golf con una mano sola che prende Happy sotto la sua ala protettiva. E, naturalmente, c’è la classica scena tra Happy e Bob Barker in cui i due si scontrano. Il film ha effettivamente vinto un MTV Movie Award per il miglior combattimento di la coppia. Nel suo discorso, Sandler ha scherzosamente ringraziato sua madre per averlo incoraggiato a colpire Barker.

Maria Bruna Moliterni

17/ 02/ 2021