Adam Sandler nel ruolo di protagonista in “The Spaceman of Bohemia” per Netflix

Adam Sandler interpreterà il ruolo di protagonista del film tratto dal romanzo “The Spaceman of Bohemia“, un nuovo progetto destinato a Netflix di cui sono stati condivisi i primi dettagli ufficiali.

Adam Sandler e il ruolo di astronauta

“The Spaceman of Bohemia” racconta quello che accade a un astronauta, Adam Sandler, che verrà mandato ai confini della galassia per raccogliere una misteriosa polvere antica.

L’uomo scoprirà ben presto che la sua vita sulla terra sta andando a pezzi e si rivolgerà all’unica voce che lo potrà aiutare a rimettere a posto la propria esistenza, ovvero una creatura che risale alla notte dei tempi e che si nasconderà nell’ombra della sua nave.

Alla regia del film ci sarà Johan Renck reduce dal successo di “Chernobyl“.

Johan Renck, secondo quanto dichiarato da Variety, ha affermato:

“Mentre ci prepariamo per il nostro viaggio a Chopra, non potrei essere più felice nell’aver trovato il partner perfetto in Adam. E ora, sono profondamente eccitato nel partire nel nostro viaggio impossibile, con il sostegno della brillante famiglia di Netflix”.

Il film sarà prodotto dall’attore Channing Tatum, da Reid Carolin, Peter Kiernan e Michael Parets per Free Association; e Tim Headington, Lia Buman e Max Silva per Tango Entertainment.

Tra i produttori esecutivi ci saranno Ben Ormand, Renck e Barry Bernardi.

Sandler e Netflix

Sandler e Netflix hanno già collaborato per molti film.

Lo streamer ha annunciato di aver esteso il suo accordo con Sandler e la sua Happy Madison Productions per altri quattro film.

Sandler è ormai un habitué di Netflix, basti pensare agli innumerevoli film trasmessi sulla piattaforma streaming tra cui “Murder Mystery”, “Uncut Gems” e al nuovo film “Hubie Halloween”.

Il progetto “The Spaceman of Bohemia” non farà parte dell’accordo Happy Madison.

La notizia è stata riportata per la prima volta da Deadline Hollywood.

Erika Zagari

27/10/2020