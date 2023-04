Adam Sandler ha rilasciato alcune informazioni su un nuovo film che girerà insieme ai registi di Diamanti Grezzi

Adam Sandler è senza dubbio uno degli attori di Hollywood più popolari ed amati di sempre. Noto al grande pubblico per le sue interpretazioni in numerose commedie, nel 2019 ha fatto parte del thriller Diamanti Grezzi, diretto dai fratelli Josh e Benny Safdie. Per la prima volta quindi ha interpretato un personaggio in un film drammatico, ricevendo apprezzamenti dalla critica mondiale e dal pubblico.

In occasione dell’uscita di Murder Mistery 2, Adam Sandler ha rivelato alcuni dettagli sul prossimo film che girerà con i registi del già citato Diamanti Grezzi. In un’intervista rilasciata a Collider per la promozione di Murder Mistery 2, ha raccontato che il prossimo lavoro sarà ambientato nel mondo dello sport. Al momento purtroppo non abbiamo informazioni sul titolo della pellicola.

Sandler ha anche aggiunto che le riprese inizieranno probabilmente in estate. Si è anche detto entusiasta di poter tornare a collaborare con i fratelli Josh e Benny Safdie:

“Non posso dirvi molto, ma sarà ambientato nel mondo dello sport, vorrei che fossero loro a decidere come presentare il film.”

In attesa di scoprire ulteriori novità sul film in questione, troverete in basso la trama di Diamanti Grezzi (2019), un film dei fratelli Safdie: