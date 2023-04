Adam Driver potrebbe interpretare il giovane Neil McCauley in “Heat 2” di Michael Mann

Il regista Michael Mann sta lavorando al sequel del suo celebre film “Heat”, intitolato “Heat 2”, basato sul romanzo omonimo che ha raggiunto il primo posto della classifica dei bestseller del New York Times lo scorso anno. Il progetto è in fase di acquisizione dei diritti da parte della Warner Bros. e si prevede che Mann scriverà e dirigerà il film.

Attualmente, si sta discutendo della possibile partecipazione di Adam Driver nel ruolo del giovane Neil McCauley, il personaggio interpretato da Robert De Niro nel film originale del 1995.

Il sequel di “Heat”

Il film “Heat” è stato un successo di pubblico e critica e ha segnato un punto di svolta nella carriera di Mann, grazie all’interpretazione dei grandi attori come De Niro, Pacino e Kilmer. Il sequel “Heat 2” si concentrerà sulla figura del giovane Neil McCauley, interpretato da Adam Driver, e ripercorrerà gli eventi sia prima che dopo il colpo in banca, mostrando il personaggio di Kilmer alle prese con le conseguenze della rapina andata male.

Adam Driver nel ruolo del giovane Neil McCauley

Adam Driver, noto per la sua partecipazione alla saga di “Star Wars” e a film come “Marriage Story” e “BlacKkKlansman”, potrebbe interpretare il giovane Neil McCauley in “Heat 2”. Il personaggio, interpretato da De Niro nel film originale, è uno dei più iconici del cinema degli anni ’90. Driver, attualmente impegnato sul set di “Ferrari”, diretto da Mann, sembra essere la scelta ideale per il ruolo.

Il coinvolgimento di Chris Pratt

Nonostante non ci siano conferme ufficiali, circolano voci riguardo al coinvolgimento di Chris Pratt in “Heat 2”. L’attore, noto per le sue interpretazioni in film come “Guardians of the Galaxy” e “Jurassic World”, potrebbe unirsi al cast del film in un ruolo ancora non specificato. Il suo coinvolgimento sarebbe un’aggiunta interessante al già prestigioso cast del film.

Conclusioni

“Heat 2” è uno dei film più attesi del prossimo anno e sembra che Mann stia lavorando sodo per portare a termine il progetto. La partecipazione di Adam Driver nel ruolo del giovane Neil McCauley sarebbe un colpo di scena interessante e l’eventuale coinvolgimento di Chris Pratt potrebbe rendere il film ancora più interessante. Gli appassionati del cinema dovranno attendere ancora un po’ per saperne di più sui dettagli del film, ma l’attesa sembra valere la pena.