Adam Brody nel cast di “Fleishman Is in Trouble”

Tre nuovi nomi per la prossima serie limitata FX “Fleishman Is in Trouble“. Secondo quanto riportato da Variety, Adam Brody , Maxim Jasper Swinton e Meara Mahoney Gross sono entrati nel progetto che vede coinvolti tra gli interpreti Jesse Eisenberg, Lizzy Caplan e Claire Danes.

Adam Brody amico di Jesse Eisenberg

“Fleishman Is in Trouble”, tratta dall’omonimo romanzo di Taffy Brodesser-Akner, segue la storia del quarantenne Toby Fleishman (Eisenberg), separato da poco, che si getta nel mondo degli appuntamenti online riscuotendo anche un certo successo, molto più di quanto ne avesse avuto in passato, prima di sposarsi alla fine della scuola di medicina.

All’inizio della sua prima estate di libertà, la sua ex moglie, Rachel (Danes), scompare, lasciandolo con i bambini e nessun indizio su dove si trovi o sulle sue intenzioni sul prossimo futuro.

Adam Brody interpreterà Seth, un vecchio amico di Toby. Swinton e Mahoney Gross interpreteranno rispettivamente Solly e Hanna, le figlie del protagonista. Caplan interpreta Libby, la narratrice dello spettacolo e l’amica di Toby e Seth.

Gli ultimi lavori di Brody

Tra gli ultimi lavori di Adam Brody ricordiamo “Una donna promettente”, “The Kid Detective”, “Shazam” e “Finchè morte non ci separi”. Per la tv ha preso parte a “Mrs. America”, “Genitori single” e “La casa delle bugie”. È anche noto per il ruolo di Seth Cohen nella popolare serie Fox “The OC”. È rappresentato da UTA.

Swinton ha lavorato nella serie limitata Netflix “Halston”, in “The Blacklist”, “Bull”, “Blindspot” e “NOS4A2”. È rappresentato da A3 Artists Agency, Edge Entertainment e Jamie Feldman.

Mahoney Gross è apparsa nel film Netflix acclamato dalla critica “Don’t Look Up”. I suoi altri ruoli includono il film “The Tender Bar” e “La madrina”.

È rappresentata da CESD e Moxie Artists.

La serie andrà in onda esclusivamente su Hulu.