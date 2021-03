La Veneto Film Commission comunica la fine delle riprese del film “Across the River and Into the Trees” tratto dall’ultimo romanzo di Ernest Hemingway, diretto dalla regista spagnola Paula Ortiz.

“Across the River and Into the Trees”: Ortiz dirige un cast internazionale

Un nutrito cast dal respiro internazionale ha partecipato al film, e non mancano le presenze di artisti italiani: a fianco a Liev Schreiber troviamo la lanciatissima Matilda De Angelis, reduce dal successo di “The Undoing” e dal Festival di Sanremo, in cui ha diviso il palco con Amadeus e Fiorello. La regista spagnola ha potuto avvalersi di attori del calibro di Josh Hutcherson, Laura Morante, Sabrina Impacciatore e Massimo Popolizio. Il film è stato scritto dal vincitore del premio BAFTA Peter Flannery.

Una storia che propone i temi cari a Hemingway

Ambientato in Italia durante la Seconda guerra mondiale, racconta la storia del colonnello dell’esercito americano Richard Cantwell. L’uomo è un eroe di guerra come pochi, che quando viene a sapere di essere afflitto da un male oramai in fase terminale, affronta stoicamente la situazione. Determinato a trascorrere il fine settimana in tranquilla solitudine, dedicandosi a un’ultima battuta di caccia alle anatre e a visitare i suoi vecchi luoghi di ritrovo a Venezia, vede vacillare i suoi progetti dopo il casuale incontro con una giovane contessa, che accende in lui la speranza di un rinnovamento.

“Across The River e Into The Trees” cattura un fugace momento di immortalità in cui il tempo si è fermato. La storia contiene tutti i grandi temi di Hemingway, l’amore, la guerra, la giovinezza e l’età.

Le riprese, iniziate a metà dicembre del 2020 si sono svolte in alcune delle location più suggestive del Veneto. Durante le riprese sono state rispettate tutte le regole anti-covid.

Il film, prodotto da Robert MacLean per Tribune Pictures insieme a John Smallcombe e Ken Gord. Si è avvalso del contributo della Regione del Veneto e del supporto della Veneto Film Commission. Della coproduzione fa parte anche il produttore italiano Andrea Biscaro, mentre la produzione esecutiva italiana è stata affidata all’Augustus Color.

Maria Grazia Bosu