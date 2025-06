Achille Lauro difende Marco Mengoni: “Rispettiamo le scelte artistiche”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il mondo della musica italiana è nuovamente al centro dell’attenzione, grazie alle dichiarazioni di Achille Lauro in difesa di Marco Mengoni. Quest’ultimo è stato recentemente criticato sui social per i suoi look audaci durante il tour. Lauro, in un incontro con la stampa al Circo Massimo, ha voluto esprimere il suo sostegno nei confronti dell’artista, sottolineando l’importanza di rispettare le scelte artistiche individuali.

Achille Lauro e la sua posizione su Marco Mengoni

Durante l’incontro, Achille Lauro ha affermato con fermezza: “Credo che si debbano rispettare il lavoro e le scelte artistiche di ognuno”. Le parole di Lauro arrivano in un momento in cui Mengoni si trova sotto i riflettori per le sue decisioni stilistiche, che hanno suscitato reazioni contrastanti tra i fan e i critici. Lauro ha evidenziato che Mengoni è un artista maturo, sia dal punto di vista musicale che anagrafico, capace di decidere autonomamente ciò che è meglio per il suo spettacolo. Ha anche sottolineato che il tour di Mengoni è uno dei più ambiziosi attualmente in circolazione, con un respiro internazionale che merita di essere apprezzato.

Lauro ha anche ironizzato sulla sua stessa esperienza a Sanremo, dove si era presentato in tutina, affermando che non è lui a poter giudicare le scelte di stile di un altro artista. “Credo che la sua sia stata una decisione ponderata e voluta”, ha aggiunto, dimostrando così una profonda comprensione del processo creativo che sta dietro a ogni performance.

L’impatto dello spettacolo di Mengoni

Achille Lauro ha poi parlato dello spettacolo di Mengoni, definendolo “pazzesco”. Ha condiviso di aver visto alcune immagini e di essere rimasto colpito dall’impatto visivo e dalla qualità della produzione. Secondo Lauro, è fondamentale che gli artisti che hanno l’opportunità di esibirsi in grandi eventi lo facciano, poiché questo incoraggia anche altri musicisti, sia affermati che emergenti, a sperimentare e a osare di più. Ha espresso i suoi complimenti a tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte per realizzare lo show, riconoscendo il grande impegno e la dedizione necessari per portare a termine un progetto di tale portata.

Riflessioni sulla scelta del Circo Massimo

In merito alla scelta di non aggiungere una terza data al Circo Massimo o di non optare direttamente per uno stadio, Lauro ha spiegato che si tratta di una “scelta di percorso”. Ha descritto il Circo Massimo come una location altrettanto bella e ha espresso il desiderio di godere appieno di questa esperienza. Ha anche accennato all’apertura dello Stadio Olimpico, prevista per il 10 giugno 2026, e ha manifestato la speranza di replicare l’esperienza in altre grandi venue italiane, come San Siro.

Polemiche e gigantismo degli eventi

Infine, Achille Lauro ha affrontato le polemiche riguardanti il gigantismo degli eventi musicali. Ha dichiarato di non apprezzare la tendenza a ridurre tutto ai numeri, sottolineando che esistono progetti bellissimi che, nonostante il loro valore, non raggiungono il successo, mentre altri di qualità mediocre possono trionfare. Lauro ha invitato a non criticare chi commette errori, ma piuttosto a supportarlo nel suo percorso di crescita. In un momento storico difficile come quello attuale, ha sottolineato l’importanza della coesione, in particolare nel mondo della musica, dove la solidarietà tra artisti può fare la differenza.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!