Lorde racconta la genesi dei brani “Hammer” e “Favorite Daughter” nel suo nuovo album

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Lorde, la celebre cantautrice neozelandese, ha recentemente condiviso dettagli affascinanti sulla creazione di due brani del suo atteso album durante un’intervista al The Zane Lowe Show su Apple Music 1. Le sue parole offrono uno sguardo intimo e personale sul processo creativo che ha portato alla nascita di “Hammer” e “Favorite Daughter”. La sua esperienza riflette non solo la sua evoluzione artistica, ma anche le emozioni profonde che hanno influenzato la sua musica.

La nascita di “Hammer”: un’esperienza di connessione profonda

Durante l’intervista, Lorde ha descritto come è emerso il brano “Hammer”. La cantautrice ha rivelato che la genesi della canzone risale alla fine del 2023, un periodo significativo per lei. “Avevo appena smesso di prendere la pillola anticoncezionale e non potevo credere a come mi sentivo”, ha spiegato. Questo cambiamento ha aperto in lei una nuova percezione della vita, descrivendo una sensazione di pura possibilità e connessione con una fonte di energia intensa.

A New York, immersa in un’atmosfera di esaltazione primaverile, Lorde ha iniziato a lavorare su una prima versione del brano. Tuttavia, inizialmente non pensava che “Hammer” sarebbe stata inclusa nel suo album. Solo in seguito, grazie all’intervento di Jimmy e Buddy Ross, il pezzo ha preso forma. “Jimmy ha messo insieme questa versione. Me l’ha fatta ascoltare su FaceTime e io ho detto: ‘Aspetta, Ham è tornato'”, ha raccontato. Questo momento ha segnato un’importante svolta nel progetto, rendendo “Hammer” un elemento centrale dell’album.

Lorde ha voluto mantenere il suono del brano il più grezzo e puro possibile, evidenziando l’influenza di Buddy Ross. “I suoni di Buddy sono così terreni e hanno una purezza tale”, ha affermato, sottolineando come il primo suono di “Hammer” sembri provenire da un luogo viscerale. La sua sorella ha persino commentato che il suono sembra emergere dal suo utero, un’osservazione che mette in luce l’intensità emotiva e fisica che ha caratterizzato la creazione di questo brano.

“Favorite Daughter”: un tributo alla madre e alla ricerca di approvazione

Lorde ha poi parlato della sua canzone “Favorite Daughter”, un pezzo che riflette il suo legame con la madre. “Sento che quasi tutte le canzoni di questo disco, se sono in qualche modo rivolte a una persona, sono un collage di persone e momenti che hanno fatto emergere in me una certa emozione”, ha spiegato. La canzone è un omaggio alla figura materna, che rappresenta per lei un modello e una fonte di ispirazione.

Tuttavia, l’artista ha anche rivelato che, mentre canta di sua madre, si rivolge anche al pubblico. “Quando dico, ‘Tutte le medaglie che ho vinto per te, spezzandomi la schiena per essere la tua figlia preferita’, sentivo di star cantando al pubblico”, ha affermato. Questo dualismo esprime il desiderio di approvazione che ha accompagnato Lorde nel corso degli anni, un tema ricorrente nella sua musica.

La cantautrice ha riflettuto su come la sua vita sia cambiata drasticamente a partire dai 16 anni, quando ha iniziato a viaggiare per concerti e a vivere esperienze intense. “Essere, all’improvviso, su un altro aereo, un altro show, un altro aereo, un altro show…”, ha commentato, evidenziando la pressione e le aspettative che ha dovuto affrontare. La sua vulnerabilità e il desiderio di essere amata risuonano in “Favorite Daughter”, rendendo la canzone un pezzo profondo e personale del suo repertorio.

Queste rivelazioni di Lorde offrono uno sguardo unico sulla sua arte e sul suo percorso, rivelando come la sua musica sia intrinsecamente legata alle esperienze di vita e alle relazioni che l’hanno formata.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!