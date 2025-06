Elena D’Amario: dalla danza alla direzione artistica, un percorso di successo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Elena D’Amario, ex allieva di Amici, continua a raccogliere i frutti di un impegno costante e di una carriera dedicata alla danza. Dopo aver conquistato il palcoscenico internazionale con la compagnia Parsons Dance, la ballerina abruzzese ha recentemente ottenuto un’importante nomina che segna un ulteriore passo nella sua carriera artistica. Questo articolo esplora il suo percorso, le sue esperienze e il nuovo ruolo che ricoprirà all’interno della compagnia di danza.

Un percorso di formazione e successi

Nata a Pescara, Elena D’Amario ha iniziato la sua carriera artistica all’interno della scuola di danza più ambita d’Italia, Amici di Maria De Filippi. Qui ha sviluppato le sue abilità in vari stili di danza, tra cui moderno, balletto, contemporaneo e tip tap. La sua determinazione e il talento l’hanno portata a vincere una borsa di studio per la prestigiosa Parsons Dance, una delle compagnie di danza più rinomate degli Stati Uniti. Questo traguardo ha segnato l’inizio di un’avventura che l’ha vista esibirsi in tutto il mondo come prima ballerina.

Dal 2011 al 2019, Elena ha fatto parte della compagnia a tempo pieno, contribuendo in modo significativo al successo dei tour e delle performance. Anche dopo il suo ritorno in Italia, ha mantenuto un legame stretto con Parsons Dance, continuando a esibirsi e a promuovere la compagnia tra i suoi numerosi fan. La sua dedizione alla danza e alla compagnia è stata costante, rendendola una figura di riferimento nel panorama della danza contemporanea.

Un nuovo incarico di responsabilità

Recentemente, Elena D’Amario ha ricevuto un’importante nomina all’interno della Parsons Dance, entrando a far parte del Consiglio di Amministrazione della compagnia. Questa posizione rappresenta un riconoscimento del suo contributo e della sua esperienza nel mondo della danza. La notizia è stata accolta con entusiasmo sia dalla compagnia che dal direttore artistico, David Parsons, che ha espresso la sua ammirazione per il talento e l’impatto di Elena nel settore.

La nomina di Elena non solo sottolinea il suo percorso personale, ma evidenzia anche l’importanza di avere artisti di successo in ruoli decisionali all’interno delle compagnie di danza. La sua esperienza come ballerina e la sua visibilità nel mondo dello spettacolo italiano, grazie alla sua partecipazione ad Amici, la rendono una figura chiave per il futuro della Parsons Dance. La compagnia ha dichiarato: “Elena è un’ispirazione per noi. È un’artista molto importante in Italia, e siamo entusiasti che stia ricoprendo un ruolo più significativo nella nostra famiglia.”

Un legame indissolubile con la danza

Nonostante i nuovi impegni manageriali, Elena D’Amario continua a mantenere viva la sua passione per la danza. La sua carriera è un esempio di come la dedizione e il talento possano portare a risultati straordinari. La ballerina non solo ha raggiunto traguardi personali, ma ha anche contribuito a espandere il pubblico della Parsons Dance in Italia, portando la danza contemporanea a un pubblico più ampio.

Il suo impegno nella formazione di nuovi talenti e nella promozione della danza è un aspetto fondamentale del suo lavoro. Elena ha dimostrato di essere una mentore per molti giovani danzatori, ispirandoli a perseguire i propri sogni nel mondo della danza. Con il suo nuovo ruolo, avrà l’opportunità di influenzare ulteriormente il panorama della danza, contribuendo a creare nuove opportunità per artisti emergenti.

Elena D’Amario rappresenta un esempio di come la passione e la professionalità possano portare a una carriera di successo, sia sul palcoscenico che dietro le quinte. La sua storia è una testimonianza della potenza della danza e del suo impatto duraturo nel mondo dell’arte e della cultura.

