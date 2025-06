Torino is fantastic: il concerto evento della Festa di San Giovanni in diretta su Canale 5

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La serata di domenica 29 giugno 2025 si preannuncia imperdibile per gli appassionati di musica, con la trasmissione su Canale 5 di “Torino is fantastic“. Questo evento musicale, registrato in occasione della Festa di San Giovanni, offre un palcoscenico a grandi artisti italiani e internazionali, presentato da Gerry Scotti e Noemi. La scaletta promette momenti di grande emozione e successi da cantare insieme, rendendo la serata un’occasione da non perdere.

La festa di San Giovanni e il concerto

La Festa di San Giovanni è una delle celebrazioni più attese a Torino, dedicata al santo patrono della città. Quest’anno, la manifestazione ha visto la realizzazione di “Torino is fantastic“, un concerto che si è svolto in Piazza Vittorio Veneto, uno dei luoghi simbolo della città. La registrazione dell’evento è avvenuta il 24 giugno e ha visto la partecipazione di numerosi artisti di fama, pronti a regalare al pubblico una serata indimenticabile.

Gerry Scotti, noto conduttore televisivo e volto di Mediaset, e Noemi, cantautrice di successo, hanno guidato la serata, creando un’atmosfera di festa e coinvolgimento. La presenza di Noemi non si limita al ruolo di conduttrice, poiché si esibirà anche come artista, portando sul palco la sua voce potente e il suo carisma.

La scaletta ricca di emozioni

La scaletta di “Torino is fantastic” è stata pensata per accontentare tutti i gusti musicali. L’evento si apre con Mahmood, che presenta i suoi brani “Personale” e “Tuta Gold“, dando il via a una serata di grande musica. Alessandra Amoroso, una delle voci più amate del panorama italiano, seguirà con una performance che include “Cose stupide“, “Serenata“, “Comunque andare” e “Vivere a colori“.

Un altro grande nome della musica internazionale, Shaggy, salirà sul palco con il suo iconico brano “Boombastic“, per poi esibirsi in un duetto inedito con Noemi su “Angel” e presentare il suo brano solista “Fly High“. La serata prosegue con Tananai, che proporrà tre successi: “Booster“, “Bella Madonnina” e “Tango“.

La rockstar Gianna Nannini non mancherà di emozionare il pubblico con le sue canzoni più celebri, tra cui “Panorama“, “America” e “Sei nell’anima“. Annalisa, icona del pop italiano, presenterà i suoi brani “Sinceramente“, “Mon Amour” e la recente hit “Maschio“.

I momenti clou e i giovani talenti

Il concerto continua con il trio di tenori Il Volo, che incanterà il pubblico con “Capolavoro“, “Grande amore” e “Nessun dorma“. Antonello Venditti porterà sul palco la sua intensa poesia musicale con “Che fantastica storia è la vita“, “Unica” e “Dì una parola“. Non mancherà un momento da solista per Noemi, che canterà “Se t’innamori muori“, regalando al pubblico una performance emozionante.

La serata si chiuderà con l’esibizione di giovani talenti provenienti dal programma “Amici di Maria De Filippi“. Il ballerino Francesco Fasano e i cantanti Alessia Pecchia, Daniele Doria, Antoni e TrigNO porteranno sul palco i loro brani, tra cui “Relax“, “D’amore non si muore” e “Maledetta Milano“. Questo finale rappresenta un omaggio alla nuova generazione di artisti, che si affacciano con entusiasmo nel panorama musicale italiano.

Come seguire l’evento

L’appuntamento con “Torino is fantastic” è fissato per stasera, domenica 29 giugno 2025, alle ore 21:20. Gli spettatori potranno seguire il concerto in chiaro su Canale 5 e in streaming live gratuito su Mediaset Infinity. La serata promette di essere un mix di musica dal vivo, festa e grandi emozioni, un’occasione da vivere insieme a familiari e amici. Non resta che sintonizzarsi per vivere un’esperienza musicale unica e coinvolgente.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!