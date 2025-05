Achille Lauro celebra la Festa della mamma a Domenica In con un omaggio speciale

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

In occasione della Festa della mamma, il noto cantante Achille Lauro è stato ospite della trasmissione Domenica In, condotta da Mara Venier, il 11 maggio 2025. Durante l’evento, Lauro ha portato con sé un mazzo di fiori per la sua “mamma adottiva”, la conduttrice, creando un momento di grande emozione e affetto in diretta televisiva.

Un legame speciale tra Achille Lauro e Mara Venier

Nel corso dell’intervista, Mara Venier e Achille Lauro hanno ripercorso la loro storia insieme, sottolineando come il loro legame si sia rafforzato nel tempo. La conduttrice ha ricordato il primo incontro avvenuto circa sei anni fa, quando Lauro partecipò al Festival di Sanremo con il brano “Rolls Royce”. “Tutto è partito dal selfie che abbiamo fatto insieme”, ha dichiarato Venier, evidenziando il suo ruolo di sostenitrice nei confronti dell’artista. “Ho sempre preso le tue difese come una mamma”, ha aggiunto, sottolineando l’affetto che li unisce.

In un momento di riflessione, Achille Lauro ha parlato della sua infanzia e della figura materna, dedicando un videoclip a tutte le mamme, con particolare attenzione alla sua, Cristina. “È una donna dolcissima, l’incarnazione del bene. Sono stato fortunato, è un punto fermo nella mia vita da sempre”, ha affermato il cantante, esprimendo gratitudine per il supporto ricevuto.

La musica come rifugio e crescita personale

Achille Lauro ha condiviso con il pubblico il suo attuale stato d’animo, affermando di sentirsi finalmente un uomo sereno. “Oggi mi sento un uomo, ho trovato una mia serenità. Si percepisce nella mia musica”, ha dichiarato, evidenziando come la musica lo abbia accompagnato in questo percorso di crescita personale. Riferendosi alla sua città natale, Roma, ha parlato del suo ultimo brano “Amor”, dedicato alla capitale e ai suoi fan. “Sono sempre stato molto solitario, nell’ultimo anno ho riflettuto molto su me stesso”, ha spiegato, raccontando come il coinvolgimento dei fan nel videoclip abbia creato un legame profondo e significativo.

Mara Venier ha elogiato Lauro, affermando: “Ti meriti tutto, poche volte ho incontrato degli artisti così generosi come te”. Queste parole hanno ulteriormente sottolineato il rispetto e l’ammirazione reciproca tra i due.

Un’esibizione indimenticabile e un ospite a sorpresa

Durante la puntata di Domenica In, Achille Lauro ha deliziato il pubblico con un’esibizione live dei suoi brani “Amor” e “Incoscienti giovani”, quest’ultimo presentato al Festival di Sanremo 2025. La performance ha suscitato grande entusiasmo tra gli spettatori e, in un momento inaspettato, Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della kermesse canora, è entrato in studio per applaudire l’artista.

Achille Lauro ha colto l’occasione per raccontare un aneddoto legato al suo brano. “Carlo ha salvato la canzone. La notte prima dell’annuncio gli ho detto che volevo cambiarla. Ma lui mi ha detto ‘non ti azzardare'”, ha spiegato, rivelando come il supporto di Conti sia stato cruciale per il successo del pezzo. “Questo è un capolavoro”, ha risposto il conduttore, confermando l’importanza della collaborazione tra artisti e professionisti del settore.

La puntata di Domenica In si è rivelata un momento di celebrazione non solo per le mamme, ma anche per l’arte e la musica, dimostrando come i legami umani possano arricchire l’esperienza artistica.

