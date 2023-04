Accuse di violenza domestica abbandonate contro Justin Roiland, il creatore di “Rick and Morty”

Le accuse di violenza domestica a carico del creatore di “Rick and Morty”, Justin Roiland, risalenti al 2020, sono state abbandonate dopo che Hulu e Adult Swim avevano già interrotto i rapporti con il produttore. La portavoce dell’ufficio del procuratore distrettuale della Contea di Orange, Kimberly Edds, ha dichiarato in una nota che le accuse sono state abbandonate a causa della mancanza di prove sufficienti per dimostrare il caso oltre ogni ragionevole dubbio.

Roiland ha commentato la notizia sui social media, affermando che “la giustizia è fatta”. Ha ringraziato il fatto che il caso sia stato abbandonato, ma ha anche espresso la delusione per il fatto che molte persone abbiano giudicato in modo affrettato, basandosi esclusivamente sulla parola di un’ex amara che cercava di evitare il processo regolare.

Altre incheste

Roiland aveva precedentemente comparso in tribunale a gennaio 2023 per un’udienza preliminare dopo essere stato accusato di un reato di violenza domestica con lesioni corporali e di un reato di falsa prigionia mediante minaccia, violenza, frode e / o inganno. Si era dichiarato non colpevole delle accuse nel 2020. Una seconda udienza preliminare era stata programmata per il 27 aprile.

Roiland è stato licenziato da Adult Swim, la rete televisiva che trasmette “Rick and Morty”, e si è dimesso dalla compagnia di sviluppo di videogiochi Squanch Games, che aveva co-fondato.

Un’inchiesta di Hollywood Reporter ha riportato accuse di un ambiente di lavoro tossico contro Roiland, come pubblicato nel febbraio 2023. L’ex redattore di Mad Magazine, Allie Goertz, e autore di un prossimo album dei “Rick & Morty” ha condiviso che Roiland le aveva chiesto di scrivere una canzone sui “9 Dick di diverse dimensioni e origini etniche che pendono sopra la tua faccia, e poi nella canzone descrivere come ognuno ti spruzza di sperma”. Inoltre, Roiland avrebbe inviato GIF pornografiche e le avrebbe chiesto di fare sesso.

Conclusioni

Roiland era stato accusato di molestie sessuali alla fine della stagione del 2020, il che ha portato Cartoon Network a condurre un’indagine formale sul suo comportamento inappropriato.

L’avvocato di Roiland, T. Edward Welbourn, aveva dichiarato a IndieWire a gennaio che è “difficile esagerare quanto siano state inesatte le recenti coperture mediatiche di questa situazione” riguardo al caso di violenza domestica pendente contro Roiland.