Aaron Taylor-Johnson sorprende alla première di “28 anni dopo” con un look inedito

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Aaron Taylor-Johnson, noto per i suoi ruoli in film come “Animali notturni” e “Kraven il Cacciatore“, ha attirato l’attenzione alla première londinese del suo ultimo progetto, “28 anni dopo“, diretto da Danny Boyle. L’attore, che ha recentemente compiuto 35 anni, ha sfoggiato un nuovo look che ha sorpreso sia i fan che la stampa, segnando un cambiamento rispetto al suo stile abituale.

Un look audace e sperimentale

Alla première, Aaron Taylor-Johnson ha optato per un aspetto che ha catturato l’attenzione. I suoi capelli, più lunghi del solito, presentavano morbidi boccoli, mentre la barba era più lunga e meno definita. Questa scelta di stile ha dato all’attore un’aria più disinvolta, pur mantenendo un tocco di eleganza.

Il suo outfit era composto da una maglietta nera girocollo, infilata in pantaloni taupe larghi, abbinati a una giacca in pelle nera aderente. La giacca, caratterizzata da tasche oversize e colletto a punta, ha conferito un tocco di modernità al look. A completare l’insieme, Aaron ha scelto una serie di gioielli firmati David Yurman, tra cui due anelli e un orologio sulla mano sinistra, un braccialetto a catena in oro sulla mano destra e due collane dorate, una delle quali con un anello d’oro al posto del pendente. Gli occhiali da sole con lenti aranciate in stile anni ’70 hanno aggiunto un ulteriore elemento distintivo al suo aspetto.

La première e il cast di “28 anni dopo”

Durante l’evento, Aaron Taylor-Johnson non era solo. Ha posato per le foto insieme al regista Danny Boyle e ai membri del cast, tra cui Alfie Williams, Jodie Comer e Ralph Fiennes. “28 anni dopo” rappresenta un importante ritorno alla regia per Boyle, che ha collaborato con Alex Garland per la sceneggiatura. Questo film è il secondo sequel del franchise iniziato con “28 giorni dopo” nel 2002, seguito da “28 settimane dopo” nel 2007.

Il cast del film include anche Jack O’Connell e Erin Kellyman, promettendo di offrire una nuova prospettiva su una storia già amata dal pubblico. La presenza di Taylor-Johnson in questo progetto segue la sua partecipazione all’ultimo film di Robert Eggers, “Nosferatu“, dove ha recitato al fianco di Nicholas Hoult e Lily-Rose Depp, dimostrando la sua versatilità come attore.

L’attesa per “28 anni dopo”

Con l’uscita di “28 anni dopo“, i fan sono in trepidante attesa di scoprire come si svilupperà la trama e quali nuove sfide affronteranno i personaggi. La combinazione di un regista di talento come Danny Boyle e un cast di attori di alto livello crea aspettative elevate per questo film. La première ha rappresentato non solo un’opportunità per celebrare il lavoro svolto, ma anche un momento di incontro tra artisti e pubblico, in un’atmosfera di entusiasmo e curiosità.

Aaron Taylor-Johnson, con il suo look audace e il suo talento, continua a essere una figura di spicco nel panorama cinematografico, e “28 anni dopo” potrebbe rappresentare un ulteriore passo avanti nella sua carriera.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!