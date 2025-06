Aaron Taylor-Johnson: cinque film imperdibili da vedere in streaming in attesa di “28 anni dopo”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Aaron Taylor-Johnson, attore britannico noto per la sua versatilità, torna sul grande schermo con il sequel atteso “28 anni dopo”, diretto da Danny Boyle. La sua carriera è caratterizzata da una combinazione di opere d’autore e film commerciali, che hanno contribuito a costruire la sua reputazione nel panorama cinematografico. In questo articolo, esploreremo cinque film in streaming che mettono in luce le sue abilità recitative e il suo talento, offrendo una selezione che spazia da opere cult a pellicole di grande impatto emotivo.

Kick-ass: l’inizio di una carriera

“Kick-Ass”, uscito nel 2010, rappresenta uno dei primi ruoli significativi per Aaron Taylor-Johnson. In questo film, diretto da Matthew Vaughn, l’attore interpreta Dave Lizewski, un adolescente che decide di diventare un supereroe nonostante non possieda alcun potere. Il film, un adattamento del fumetto omonimo, si distingue per il suo mix di violenza grafica e umorismo, creando un’atmosfera unica che ha catturato l’attenzione del pubblico. Accanto a Taylor-Johnson, si possono vedere attori di spicco come Nicolas Cage e Chloe Moretz, che arricchiscono ulteriormente la narrazione. “Kick-Ass” è diventato un cult nel corso degli anni, grazie alla sua originalità e al modo in cui ha saputo reinterpretare il genere dei supereroi. Attualmente, è disponibile su piattaforme come Rakuten TV, Google Play e Apple iTunes.

Albert nobbs: un dramma toccante

Nel 2011, Aaron Taylor-Johnson ha recitato in “Albert Nobbs”, un film diretto da Rodrigo Garcia che affronta temi di identità e genere. Ambientato nell’Irlanda del XIX secolo, il film racconta la storia di una donna che si traveste da uomo per poter lavorare e vivere in un contesto sociale oppressivo. Taylor-Johnson condivide il set con attrici di grande talento come Glenn Close e Janet McTeer, offrendo una performance che si distingue per la sua sensibilità. “Albert Nobbs” è un film che riesce a commuovere e far riflettere, con scene che toccano il cuore e una narrazione profonda. La pellicola è attualmente disponibile su CHILI, Google Play, Apple iTunes e Amazon Prime Video.

Animali notturni: un thriller psicologico

“Animali notturni”, uscito nel 2016 e diretto da Tom Ford, segna un altro punto di svolta nella carriera di Aaron Taylor-Johnson. La sua interpretazione di un criminale spietato gli è valsa un Golden Globe come miglior attore non protagonista. Il film, che mescola elementi di thriller e dramma, presenta una trama complessa che si sviluppa su più livelli, coinvolgendo attori di grande calibro come Amy Adams e Jake Gyllenhaal. La narrazione è caratterizzata da un’atmosfera inquietante e da una regia stilisticamente ricercata, rendendo “Animali notturni” un’opera che lascia il segno. È disponibile per la visione su Rakuten TV, Google Play e Apple iTunes.

Outlaw king – il re fuorilegge: un’epopea storica

Nel 2018, Aaron Taylor-Johnson ha partecipato a “Outlaw King – Il re fuorilegge”, un film epico diretto da David Mackenzie che racconta la storia di Roberto I di Scozia. In questo lungometraggio, Taylor-Johnson interpreta un ruolo di supporto accanto a Chris Pine, Florence Pugh e altri attori di talento. La pellicola è caratterizzata da battaglie spettacolari e una ricostruzione storica accurata, che trasporta gli spettatori nel cuore del Medioevo. “Outlaw King” è un film che merita di essere rivalutato per la sua qualità e per l’impatto emotivo che riesce a trasmettere. È disponibile su Netflix.

Nosferatu: un remake affascinante

Infine, il 2024 segna l’uscita di “Nosferatu”, un remake diretto da Robert Eggers che ha suscitato grande interesse tra il pubblico e la critica. La pellicola si distingue per la sua fotografia straordinaria e per l’atmosfera inquietante che riesce a creare. Aaron Taylor-Johnson, in un ruolo che richiede una recitazione contenuta, si affianca a un cast di attori di grande talento, tra cui Willem Dafoe e Nicholas Hoult. Nonostante alcune critiche riguardo alla direzione degli attori, il film ha ottenuto un buon riscontro e si è affermato come un’opera visivamente affascinante. È attualmente disponibile su Google Play, Apple iTunes e Amazon Prime Video.

Questa selezione di film offre un’ottima opportunità per apprezzare il talento di Aaron Taylor-Johnson, mentre si attende il suo ritorno sul grande schermo in “28 anni dopo”.

