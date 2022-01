Aaron Eckhart nell’action thriller “The Bricklayer” di Renny Harlin

Secondo quanto riportato in esclusiva da Deadline, Aaron Eckhart sarà il protagonista di “The Bricklayer”, thriller d’azione di Renny Harlin (“Die Hard 2”, “Nella mente del serial killer”, “L’esorcista – La genesi”), le cui riprese dovrebbero iniziare a marzo in Europa.

Aaron Eckhart, la CIA e una cospirazione internazionale

Millennium Media sta producendo con Gerard Butler dopo che entrambi hanno collaborato con Eckhart nel redditizio franchise di “Attacco al potere”.

In “The Bricklayer” la CIA è messa sotto scacco da una serie di omicidi di giornalisti stranieri della cui morte l’agenzia sembra essere responsabile. Mentre il mondo sembra unirsi contro gli Stati Uniti, la CIA deve richiamare in servizio il suo agente più brillante – e ribelle – ormai in pensione, costringendolo a confrontarsi con il suo passato mentre sbroglia una cospirazione internazionale.

Le riprese del film sono previste per il nuovo studio di Millennium Nu Boyana in Grecia e la sua struttura di Nu Boyana in Bulgaria. Millennium gestirà le vendite al prossimo EFM virtuale.

La sceneggiatura del film è stata realizzata da Hanna Weg (“Settembre di Shiraz”) e Matt Johnson (“Into the Blue”).

I produttori sono Alan Siegel, Gerard Butler e Danielle Robinson di G-BASE; Heidi Jo Markel di Eclectic Picture; e Jeffrey Greenstein, Les Weldon, Jonathan Yunger, Yariv Lerner e Rob Van Norden di Millennium Media. Avi Lerner, Trevor Short, Boaz Davidson e Tanner Mobley di Millennium sono i produttori esecutivi.

Eckhart sta attualmente interpretando l’ex presidente Gerald Ford in “The First Lady” della Showtime, il suo più grande ruolo per il piccolo schermo fino ad oggi.

Harlin ha affermato:

“La sceneggiatura di ‘Bricklayer’ ha la rara combinazione di personaggi ben stratificati, trama intricata e azione propulsiva. Dopo aver trascorso cinque anni in Cina, sono entusiasta di tornare a fare un thriller d’azione hollywoodiano di alto livello. Se c’è qualcosa che ho imparato dai miei tre film cinesi, è l’importanza delle emozioni profondamente sentite. In Aaron Eckhart ho trovato un attore drammatico di prim’ordine, che ha anche la fisicità e il fascino per dare vita a questo personaggio iconico”.

Ecco invece le dichiarazioni di Tanner Mobley, vicepresidente dello sviluppo per Millennium Media:

“Questa è un’incredibile opportunità per sviluppare una nuova forte IP in un potenziale franchise. Renny Harlin sa come eseguire grandi azioni e Aaron Eckhart è un attore così versatile che darà grande profondità a questo personaggio. Non potremmo essere più entusiasti di lanciare questo film con il nostro talentuoso team”.

Roberta Rosella

14/01/2022