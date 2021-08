Aardman Animations e Gurinder Chadha insieme per un nuovo film d’animazione ispirato a Bollywood

La Aardman Animations porterà nel progetto talenti, musicisti e designer indiani grazie a questa nuova collaborazione.

Il nuovo progetto firmato dallo studio Aardman

Il regista Gurinder Chadha, che ha introdotto in modo così memorabile la cultura Desi a una nuova generazione di pubblico occidentale con “Sognando Beckham” quasi due decenni fa, dirigerà un musical ispirato a Bollywood per il leggendario studio britannico Aardman.

Il film, che racconterà la storia di un elefante dello stato meridionale indiano del Kerala che nutre il “sogno impossibile” di diventare una ballerina di Bollywood, è stato scritto da Chadha e suo marito/partner creativo di lunga data, Paul Mayeda Berges.

Le reazioni al nuovo progetto

“Aardman è un grande tesoro nazionale britannico. Sono onorato ed entusiasta di portare la mia visione nel loro studio di animazione. Il loro lavoro ha così tanto cuore, umorismo e affetto, e condividiamo l’amore per le storie autentiche e gioiose dei perdenti su personaggi memorabili, quindi è davvero una combinazione perfetta“. Queste le parole di Chadha in una intervista.

Il direttore creativo di Aardman, Peter Lord, ha aggiunto: “Siamo così entusiasti di collaborare con Gurinder, un regista davvero eccezionale la cui narrazione bella, divertente e calorosa ammiriamo da tempo. Il suo talento, combinato con il team di Aardman, promette qualcosa di nuovo e straordinario nel mondo dell’animazione“.

Le carriere dei due protagonisti

Sebbene Aardman si sia dilettato nell’animazione al computer, in origine si è fatto un nome per le sue tecniche artigianali di stop-motion, visualizzate in film come “Chicken Run”, “Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit” e “Flushed Away”. Di recente, ha pubblicato due lungometraggi nel franchise di “Shaun”, “Vita da Pecora”, che a sua volta è uno spin-off della serie “Wallace e Gromit”.

Chadha, nel frattempo, ha ottenuto alcune delle migliori recensioni della sua carriera con il suo ultimo lungometraggio, “Blinded by the Light”, una commedia drammatica di formazione ispirata alla vita del giornalista Sarfraz Manzoor e al suo amore per la musica di Bruce Springsteen . Il film, ha segnato in qualche modo una partenza per Chadha, in quanto è passato dalle rappresentazioni dell’esperienza dell’immigrato indiano a quella di una famiglia di migranti pakistani nella Gran Bretagna dell’era di Margaret Thatcher.

Aardman lavorerà con talenti vocali, musicisti e designer indiani al progetto. Descritto dalla compagnia come un “musical esuberante e caloroso”, il nuovo film non ha ancora una data di uscita, ma è in “una fase di sviluppo avanzato.

Francesca Reale

10/08/2021