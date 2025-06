A24 ingaggia il giovane regista Kane Parsons per il film horror The Backrooms

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

A24 ha recentemente annunciato l’inizio della produzione di “The Backrooms“, un film horror fantascientifico diretto dal giovane youtuber Kane Parsons. Questo progetto segna un momento storico per l’industria cinematografica, poiché Parsons, a soli 19 anni, diventa il regista più giovane nella storia della casa di produzione A24, nota per il suo impegno nella realizzazione di opere innovative e di qualità.

Il cast e la trama di The Backrooms

Il cast di “The Backrooms” include nomi di spicco come Chiwetel Ejiofor e Renate Reinsve. Sebbene i dettagli sulla trama siano ancora avvolti nel mistero, il film si ispirerà all’universo horror creato da Parsons su YouTube. La sua serie antologica ha debuttato nel 2022 e ha rapidamente guadagnato popolarità, accumulando oltre 190 milioni di visualizzazioni. La produzione del film è prevista per l’estate del 2025, e i fan sono in attesa di scoprire come il regista trasformerà il suo materiale virale in un’opera cinematografica.

Collaborazioni e produttori coinvolti

La produzione di “The Backrooms” sarà cofinanziata da Chernin Entertainment, parte della North Road Company, insieme ad A24. Il progetto vede la partecipazione di diversi produttori di spicco nel settore. Tra questi, Atomic Monster, Chernin Entertainment e 21 Laps Entertainment. Shawn Levy, Dan Cohen e Dan Levine saranno i produttori per 21 Laps Entertainment, mentre Chris Ferguson rappresenterà Oddfellows Pictures. James Wan e Michael Clear, noti per il loro lavoro nel genere horror, produrranno per Atomic Monster, con Judson Scott nel ruolo di produttore esecutivo e Alayna Glasthal come supervisore per la società. Chris White ha portato il progetto alla Atomic Monster e sarà anch’esso produttore esecutivo, con Roberto Patino come produttore aggiuntivo.

Un passo avanti per i giovani creatori

La scelta di A24 di affidare la regia a un giovane youtuber come Kane Parsons rappresenta un’importante vittoria per i creatori di contenuti online. Questo evento solleva interrogativi sulla capacità di un adolescente di gestire una produzione cinematografica multimilionaria. Tuttavia, è probabile che Parsons avrà al suo fianco un team di esperti produttori e professionisti del settore, pronti a supportarlo nella realizzazione del film.

Lo stile di Parsons e il suo impatto

La serie di Parsons su YouTube ha utilizzato uno stile found-footage per esplorare ambienti inquietanti, creando un’atmosfera di tensione e mistero. L’approccio visivo, caratterizzato da effetti speciali fai-da-te, ha catturato l’attenzione del pubblico, contribuendo a costruire un seguito fedele. Il successo di “The Backrooms” potrebbe segnare un ulteriore passo avanti per i creatori di contenuti digitali, che stanno guadagnando sempre più riconoscimento a Hollywood.

Riflessioni sulle carriere lanciate da cortometraggi

La storia di Kane Parsons non è un caso isolato; in passato, diversi registi hanno avviato carriere significative grazie a cortometraggi. Un esempio è David F. Sandberg, che ha ottenuto successo con il suo cortometraggio “Lights Out” nel 2016, che ha portato alla realizzazione di “Shazam!” per la Warner Bros. La crescente influenza dei creatori di contenuti online nel panorama cinematografico suggerisce che il futuro del cinema potrebbe essere sempre più legato alle piattaforme digitali e ai talenti emergenti.

