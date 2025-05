A24 annuncia il remake televisivo di “Il buio si avvicina”: il ritorno di Kathryn Bigelow

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

A quasi quarant’anni dalla sua prima apparizione nei cinema, “Il buio si avvicina“, il film horror diretto da Kathryn Bigelow, sta per tornare in una nuova veste. A24, nota casa di produzione cinematografica, ha avviato i lavori per un remake televisivo che promette di riportare in auge la storia inquietante che ha segnato un’epoca. Questo progetto non solo riaccende l’interesse per il film originale, ma segna anche un possibile ritorno della regista, che ha saputo conquistare Hollywood con il suo talento unico.

Il film originale e il suo impatto su Hollywood

“Il buio si avvicina” è stato l’opera che ha lanciato la carriera di Kathryn Bigelow, facendola emergere come una delle registe più promettenti di Hollywood. Uscito nel 1987, il film ha saputo catturare l’attenzione del pubblico grazie alla sua trama avvincente e alla direzione innovativa. Bigelow ha continuato a mantenere alte le aspettative con successi come “Point Break“, “Strange Days” e “The Hurt Locker“, quest’ultimo le ha valso il premio Oscar come miglior film e miglior regista nel 2010. La sua capacità di mescolare generi e di affrontare tematiche complesse ha reso il suo lavoro un punto di riferimento nel panorama cinematografico.

Il coinvolgimento di Kathryn Bigelow nel remake

La notizia del remake di “Il buio si avvicina” ha suscitato entusiasmo tra i fan, soprattutto per il possibile coinvolgimento di Kathryn Bigelow nel progetto. Sebbene i dettagli sul suo ruolo siano ancora incerti, la regista potrebbe avere un’importante funzione di supervisione per garantire che il remake rispetti l’essenza dell’originale. Questo rappresenterebbe un significativo ritorno per Bigelow, che negli ultimi anni si è allontanata dai riflettori, dedicandosi a progetti diversi.

I recenti progetti di Kathryn Bigelow con Netflix

Negli ultimi anni, Kathryn Bigelow ha collaborato con Netflix, dove ha lavorato a vari progetti. Dopo il successo di “The Hurt Locker“, ha diretto “Zero Dark Thirty” e “Detroit“, ma ha poi scelto di prendersi una pausa dalla regia. Inizialmente, Bigelow aveva avviato un progetto intitolato “Aurora“, ma questo è stato cancellato con il cambio di leadership nella piattaforma. Attualmente, la regista è impegnata in un thriller ambientato alla Casa Bianca, con protagonisti Idris Elba e Rebecca Ferguson, che promette di essere un’opera intrigante e ricca di tensione.

Il panorama contemporaneo dei vampiri al cinema

“Il buio si avvicina” non è l’unico progetto che esplora il tema dei vampiri. Nel prossimo futuro, il pubblico potrà assistere a “The Flesh of The Gods” di Panos Cosmatos, mentre Chloé Zhao potrebbe realizzare un western vampiresco. Recentemente, i film “Nosferatu” di Robert Eggers e “I peccatori” di Ryan Coogler, con Michael B. Jordan, hanno riscosso un notevole successo tra gli spettatori, dimostrando che l’interesse per le storie di vampiri è tutt’altro che sopito. Con il remake di “Il buio si avvicina“, A24 si inserisce in questo filone, promettendo di rinnovare l’attenzione su un genere che continua a affascinare il pubblico.

