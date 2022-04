A Quiet Place: rivelato il titolo dello spin-off

La Paramount ha svelato il titolo ufficiale dello spin-off di “A Quiet Place”, franchise horror creato dall’attore e regista John Krasinski.

A Quiet Place: Day One: prequel sull’arrivo degli alieni

Come rivelato al CinemaCon di Las Vegas, lo spin-off s’intitolerà “A Quiet Place: Day One“, e ci mostrerà la storia del franchise nel momento in cui gli alieni arrivano sulla Terra.

Il primo film seguiva le vicende di una famiglia intenta a sopravvivere in seguito all’arrivo di feroci alieni sul pianeta. La caratteristica peculiare degli alieni di questo franchise è la cecità, ma di contro sono sensibili ai suoni, e gli umani devono trovare il modo per preservare la loro vita. Krasinski ha approfittato di questa caratteristica dei suoi extraterrestri, utilizzando il silenzio come un potente strumento, creando così un’esperienza cinematografica unica.

Il film si è rivelato un grande successo: con un budget di soli 17 milioni di dollari, “A Quiet Place” ha raccolto oltre 340 milioni di dollari al botteghino internazionale, una grande vittoria per la Paramount.

Sequel e prequel

Dopo il successo del primo film, come sempre capita, la Paramount ha iniziato a sviluppare un filone sugli alieni ciechi, con Krasinski di nuovo dietro la macchina da presa per il sequel uscito l’anno scorso. Krasinski dirigerà anche un terzo capitolo, attualmente in fase di sviluppo e che probabilmente uscirà nel 2025. Lo spin-off di cui stiamo parlando ora sarà invece diretto da Michael Sarnoski ( Maiale ) e racconterà come la società sia crollata dopo l’arrivo degli alieni.

“A Quiet Place: Day One” non sarà la prima pellicola della saga a farci vedere la meteora che ha portato gli alieni sulla Terra. In “A Quiet Place 2”, Krasinski ha girato una sequenza che mostra come la famiglia Abbott sia sfuggita al caos il primo giorno dell’invasione e si sia ritirata al sicuro nella propria fattoria. Tuttavia, la scena è solo un assaggio dell’orrore che si è diffuso sul pianeta dopo la pioggia di meteoriti. Quindi, un intero film dedicato all’evento catastrofico potrebbe aiutare i fan a capire il danno che questi alieni hanno fatto alla società. Oltre a ciò, poiché le disavventure della famiglia Abbott accadono in una città isolata, lo spin-off ha anche l’opportunità di usare un po’ di caos urbano per cambiare il ritmo del franchise.

Fonte: Collider

Roberta Rosella

29/04/2022