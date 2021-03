A Quiet Place Part II: anticipata la data di uscita del film

I fan di “A Quiet Place Part II” vedranno il sequel nelle sale prima del previsto: la Paramount ha anticipato la data di uscita.

A Quiet Place Part II: i motivi del cambio di data

La Paramount Pictures ha spostato la data di uscita di “A Quiet Place Part II” di diversi mesi, anticipandola dal 17 settembre al 28 maggio. Ha preso il posto precedentemente occupato da “F9“, recentemente posticipato dal weekend del Memorial Day al 25 giugno.

La Paramount ha anche annunciato che il thriller d’azione di Mark Wahlberg “Infinite” è stato posticipato dal 28 maggio al 24 settembre.

Il cambio di programma arriva una settimana dopo che la Paramount ha annunciato l’intenzione di abbreviare la finestra delle sale, con l’intenzione di mettere “A Quiet Place Part II“, “Mission: Impossible 7” e altri titoli in arrivo, sul nascente servizio di streaming Paramount Plus dopo la presenza di 45 giorni sul grande schermo.

Prima della pandemia, gli operatori cinematografici richiedevano agli studi cinematografici di mantenere i loro film esclusivamente nelle sale per 90 giorni. Ma la chiusura di un anno delle sale ha ribaltato i modi tradizionali di fare affari e diverse compagnie di Hollywood l’hanno sfruttata come un’opportunità per mettere online i loro film prima del solito.

La Paramount ha deciso di accelerare i piani di rilascio di “A Quiet Place Part II” per diversi motivi. Innanzitutto, la mossa consente allo studio di iniziare a commercializzare il film come un’offerta vincente per la sua recente piattaforma di streaming, lanciata il 4 marzo.

Con la finestra di 45 giorni, il sequel di “A Quiet Place” dovrebbe venire presentato in anteprima su Paramount Plus a luglio.

Lo studio era anche ottimista perché l’amministrazione Biden ha recentemente annunciato che gli Stati Uniti sono sulla buona strada per avere dosi sufficienti di vaccino COVID-19 per “ogni adulto americano” entro la fine di maggio.

Ulteriori informazioni sul sequel più atteso

“A Quiet Place Part II“, diretto da John Krasinski e interpretato da Emily Blunt, ha subito diversi rimandi, a causa della pandemia. Il film era originariamente previsto per il rilascio lo scorso marzo, ma quei piani cambiarono all’ultimo minuto quando COVID-19 ha iniziato a diffondersi negli Stati Uniti.

La Paramount ha persino tenuto una vistosa premiere sul tappeto rosso di “A Quiet Place Part II” a New York l’8 marzo, giorni prima che il paese fosse quasi del tutto chiuso.

“Dicono sempre che le cose buone arrivano a coloro che sanno aspettare”, ha scritto Krasinski giovedì sera su Twitter. “Beh … penso che abbiamo aspettato abbastanza a lungo.”

Federica Contini

05/03/21