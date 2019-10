A qualcuno piace classico: al via la 9a edizione

Parte il 5 novembre 2019 e sarà aperta al pubblico fino al 26 maggio 2020 la nona edizione di A qualcuno piace classico, rassegna cinematografica con un’imperdibile carrellata di capolavori del passato.

A qualcuno piace classico: il cinema di qualità del passato

Si svolgerà presso il palazzo delle Esposizioni di Roma (Sala Cinema scalinata di via Milano 9a, Roma) A qualcuno piace classico, rassegna cinematografica aperta al pubblico con ingresso libero fino a esaurimento posti.

La rassegna – promossa dal Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale, dall’Azienda Speciale Palaexpo e da La Farfalla sul Mirino – prevede la presenza di 15 capolavori del passato, in pellicola 35mm.

A qualcuno piace caldo riconferma per la nona volta un punto di riferimento per le giovani generazioni che vogliono conoscere un modo di fare cinema lontano, ma con contenuti ancora attuali ed espressi in una forma artistica che ha reso le opere dei veri e propri classici.

Grandi titoli per una rassegna importante

Il calendario propone un elenco di maestri veramente ricco: da Rohmer a Imamura, da Wajda a Pasolini, da Dreyer a Fassbinder, con Ernst Lubitsch, regista dell’irresistibile commedia “Mancia competente”, che verrà proiettata il 5 novembre, per far apprezzare la magia e l’eleganza del leggendario cineasta.

Per festeggiare il centenario della nascita di Éric Rohmer, tra gli eventi speciali previsti spicca la proiezione di “Pauline alla spiaggia“, mentre tra i tanti appuntamenti merita menzione quello con il Maestro Antonio Coppola, che accompagnerà la proiezione del film muto “Mikaël” di Dreyer, una delle prime pellicole della storia del cinema incentrata su un amore omosessuale.

Per questa edizione si rinnova la collaborazione con l’Istituto Polacco di Roma, insieme al quale sarà presentato”Danton” diretto nel 1983 da Andrzej Wajda, con un Gérard Depardieu in stato di grazia nei panni di uno dei nomi più importanti della rivoluzione francese, nelle sue ultime settimane di vita, fino al giorno dell’esecuzione il 5 marzo del 1794.

Presente anche il film “La tua bocca brucia” diretto da Roy Ward Baker nel 1952 con Marilyn Monroe in uno dei suoi ruoli migliori; il lungometraggio sul terrorismo “La terza generazione” di Rainer Werner Fassbinder del 1979; e ancora “Il Vangelo secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini del 1964 o “La legge del desiderio” del 1987 in cui Pedro Almodovar dirige Antonio Banderas.

Per celebrare la storia della New Hollywood saranno proiettati: il bellissimo poliziesco “Il braccio violento della legge” del 1971 di William Friedkin, la commedia agrodolce “Harry e Tonto” del 1974 di Paul Mazursky e la pellicola “Hannah e le sue sorelle” del 1986, scritto diretto e interpretato dal Woody Allen, che chiuderà la rassegna il 26 maggio.

Ecco il programma completo

Martedì 5 novembre , ore 21.00 “Mancia competente” (“Trouble in Paradise”, Usa 1932) di Ernst Lubitsch, con Miriam Hopkins, Kay Francis, Herbert Marshall – 35mm VO sott. Italiani

Martedì 18 febbraio , ore 21.00 “Harry E Tonto” (“Harry and Tonto”, Usa 1974) di Paul Mazursky, con Art Carney, Ellen Burstyn, Geraldine Fitzgerald – 35mm VO sott. Italiani

I posti verranno assegnati fino a esaurimento a partire da un’ora prima dell’inizio di ogni proiezione.

Possibilità di prenotare riservata ai soli possessori della PdE card.

L’ingresso non sarà consentito a film iniziato.

Stefano Mazzola

24/10/2019