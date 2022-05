A Man in Full: Jeff Daniels sarà il protagonista della serie Netflix

“A Man In Full”, miniserie di cui sarà protagonista il vincitore dell’Emmy Jeff Daniels.

Jeff Daniels torna a lavorare con Netflix dopo l’avventura di “Godless”, miniserie per la quale ha vinto nel 2018 l’Emmy Award come Migliore Attore non Protagonista in una Miniserie o Film TV.

L’attore statunitense sarà infatti il ​​protagonista di “A Man in Full”, altra miniserie ispirata al romanzo omonimo scritto da Tom Wolfe nel 1998 e noto in Italia col titolo di Un uomo vero.

“A Man in Full”, basata sull’omonimo romanzo di Tom Wolfe

È stato appena annunciato che Jeff Daniels reciterà nella prossima serie limitata di sei episodi di Netflix “A Man in Full”, basata sull’omonimo romanzo del 1998 di Tom Wolfe. David E. Kelley, il creatore di molti programmi popolari tra cui Boston Public, Big Little Lies, Big Sky e Nine Perfect Strangers, sarà lo showrunner dello show, nonché scrittore e produttore esecutivo. Regina King è a bordo per dirigere attraverso il suo banner Royal Ties Productions, che attualmente ha un primo accordo con Netflix. Hall fungerà anche da produttore esecutivo.

“A Man in Full” racconterà la storia del losco magnate immobiliare Charlie Croker, che si ritrova ad affrontare la bancarotta. Croker non lascerà che il suo impero crolli facilmente, non importa quanto le cose diventino disordinate. Al personaggio è stata data la descrizione di essere rozzo, scortese e irrefrenabile, quindi il pubblico dovrebbe aspettarsi di vedere Daniels dare il massimo. Netflix ha dato a “A Man in Full” un ordine per la serie nel novembre 2021.

Jeff Daniels è un attore acclamato che ha dato molte interpretazioni amate che spaziano attraverso diversi generi nel corso dei decenni. I film degni di nota interpretati da Daniels includono “Scemo e più scemo”, “Qualcosa di selvaggio”, “Arachnophobia”, “Il calamaro e la balena”, “Buona notte e buona fortuna”, “Steve Jobs” e “Allegiant”. Più di recente, Daniels ha recitato nel ruolo di James Comey nella miniserie della Showtime “The Comey Rule”, così come il ruolo principale nella serie drammatica di breve durata della stessa rete “American Rust”. Daniels ha anche narrato il documentario Apple TV+ dell’anno scorso 9/11: Inside the President’s War Room.

3/05/2022

Mina Franza