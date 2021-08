A Journal for Jordan: il film drammatico diretto da Denzel Washington

“A Journal For Jordan” ha il suo primo teaser trailer. Il film, interpretato da Michael B. Jordan vede alla regia Denzel Washington.

A Journal for Jordan: il dramma romantico di Denzel Washington

Ecco il primo teaser trailer di “A Journal for Jordan”, il dramma romantico del regista Denzel Washington con gli attori Michael B. Jordan e l’esordiente Chanté Adams.

“L’amore è una scelta, Jordan. E il vero amore significa che devi sacrificarti“ Basato su una storia vera, segue Sgt. Charles Monroe King (Jordan), un soldato schierato in Iraq che inizia a tenere un diario di amore e consigli per suo figlio neonato. Ma gli orrori della guerra si fanno sentire. Tornata a casa, l’editore senior del New York Times Dana Canedy (Adams) rivisita la storia della sua improbabile relazione che cambia la vita con King e la sua devozione duratura per lei e il loro bambino.

Produzione del film

Washington dirige da una sceneggiatura dello sceneggiatore Mudbound vincitore dell’Oscar Virgil Williams, basata sul libro di Canedy. Washington e Jordan producono insieme a Todd Black, Jason Blumenthal e Steve Tisch. Molly Allen, David Bloomfield, Aaron L. Gilbert, Jason Cloth e Richard McConnell sono gli EP.

Sony distribuirà il film da Columbia Pictures e Creative Wealth Media il 10 dicembre a New York e Los Angeles, con un’ampia pausa fissata per il fine settimana di Natale a partire dal 22 dicembre.

Francesca Reale

12/08/2021