A Beautiful Journey: Shailene Woodley protagonista di un film che esplora il legame madre-figlio

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il nuovo film “A Beautiful Journey“, scritto e diretto dalla regista francese Nathalie Marchak, si preannuncia come una pellicola toccante e profonda, capace di evocare emozioni simili a quelle di “La vita è bella” e “Captain Fantastic“. La trama ruota attorno al legame tra una madre e suo figlio, affrontando temi di resilienza e avventura. Con la partecipazione di Shailene Woodley nel ruolo principale, il film promette di essere un’esperienza cinematografica coinvolgente.

La trama di A Beautiful Journey

“A Beautiful Journey” racconta la storia di Mary, interpretata da Shailene Woodley, un’ex nuotatrice professionista che ha intrapreso una nuova vita come sirena all’Acquario di New York. Mary è anche una madre single che si dedica con passione alla crescita del suo bambino di sette anni. La narrazione si complica quando la donna riceve la notizia che dovrà lasciare l’appartamento in cui vive con il figlio. Di fronte a questa difficile situazione, Mary decide di trasformare l’addio in un’opportunità, fingendo che stiano per partire per un’avventura straordinaria. Questo gesto non solo rappresenta un modo per affrontare la realtà, ma diventa anche un viaggio di scoperta personale, in cui Mary si perderà e si ritroverà lungo il cammino.

La regista Nathalie Marchak ha descritto il film come un’opera che esplora la forza dei legami familiari e la capacità di affrontare le avversità con creatività e immaginazione. La scelta di ambientare la storia a New York, pur con la maggior parte delle riprese in Europa, aggiunge un ulteriore strato di fascino e complessità alla narrazione. Gli esterni newyorkesi offriranno un contesto vibrante e dinamico, mentre i set europei contribuiranno a creare un’atmosfera unica e suggestiva.

Shailene Woodley: il volto di Mary

Shailene Woodley, attrice di 33 anni, è nota per le sue interpretazioni in film come “Resta con me“, “Colpa delle stelle” e la saga di “Divergent“. La sua carriera è caratterizzata da ruoli che mettono in luce la sua versatilità e profondità emotiva. In “A Beautiful Journey“, Woodley avrà l’opportunità di esplorare nuovamente il tema della maternità, un argomento che ha già affrontato con successo nella serie “Big Little Lies“, per la quale ha ricevuto una nomination agli Emmy Awards.

Il suo manager ha notato il potenziale di Woodley per il ruolo di Mary e ha facilitato l’incontro tra l’attrice e la regista Marchak. Quest’ultima ha espresso entusiasmo per la collaborazione, affermando che lavorare con Woodley rappresenta un sogno. La sua autenticità e la capacità di trasmettere emozioni profonde sono qualità che, secondo Marchak, illumineranno il percorso intimo e trasformativo del personaggio.

Produzione e riprese

La produzione di “A Beautiful Journey” è una co-produzione tra Francia e Regno Unito, con un inizio delle riprese previsto per il prossimo autunno. Questo progetto cinematografico si distingue non solo per la sua trama coinvolgente, ma anche per il team creativo che lo sostiene. La regista Nathalie Marchak, con la sua visione artistica, e Shailene Woodley, con il suo talento, promettono di dare vita a una storia che toccherà il cuore del pubblico.

La scelta di girare in diverse location, tra cui New York e vari set in Europa, riflette un approccio internazionale e una volontà di esplorare diverse culture e ambientazioni. Questo aspetto della produzione potrebbe arricchire ulteriormente la narrazione, offrendo al pubblico un’esperienza visiva e emotiva completa.

Con l’attesa crescente per l’uscita di “A Beautiful Journey“, gli appassionati di cinema possono prepararsi a un film che non solo intrattiene, ma invita anche a riflettere sui legami familiari e sulla forza dell’immaginazione.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!