65 – Fuga dalla Terra: trama e scene post credit

Adam Driver torna sul grande schermo con “65 – Fuga dalla Terra“, un film di fantascienza diretto da Scott Beck e Bryan Woods che ci porta in un universo parallelo. In questo thriller, la Terra non è più considerata abitabile e i protagonisti vivono su Somaris, un pianeta tecnologicamente avanzato. Ma il film riserva delle sorprese anche dopo i titoli di coda?

Trama e ambientazione: un viaggio tra mondi e tempi diversi

Protagonista di questa storia è il pilota Mills (Adam Driver), che parte per una missione allo scopo di racimolare denaro per curare sua figlia Nevine. Durante il viaggio di ritorno verso Somaris, la sua navicella si scontra con una pioggia di asteroidi e precipita su un pianeta inesplorato, che si rivelerà essere la Terra. Non è da solo: troverà anche una ragazzina, Koa (Ariana Greenblatt), in questa disavventura.

La Terra, popolata da spaventosi dinosauri, è inospitale e pericolosa. Mills scopre di essere intrappolato nel nostro pianeta 65 milioni di anni fa, durante il periodo Cretaceo. L’impatto della navicella è stato letale per gli altri passeggeri, e solo Mills e Koa sono sopravvissuti.

Comunicare è difficile, perché parlano lingue diverse e il traduttore non funziona, ma l’istinto di sopravvivenza è forte. Mills decide di mentire a Koa, dicendole che i suoi genitori sono ancora vivi e che devono raggiungere la navicella per tornare a casa sani e salvi.

Scene post credits “65 – Fuga dalla Terra“: un’occhiata al passato della Terra

In un’epoca in cui molti film, soprattutto dell’universo Marvel, hanno abbracciato la tradizione delle scene post credits, è naturale chiedersi se “65 – Fuga dalla Terra” ne abbia una o più.

Ecco quindi la risposta a questa domanda: sì, esiste una scena durante i titoli di coda ed è l’unica, per cui una volta terminata potete tranquillamente uscire dalla sala.

L’unica scena post credit del film ci offre uno sguardo animato alla Terra, mostrando come è cambiata nel tempo dopo che l’asteroide ha colpito il pianeta. Non è una scena fondamentale per la trama, ma è comunque interessante per gli appassionati del genere.