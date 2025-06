28 anni dopo: Danny Boyle e Alex Garland riconfermano il loro stile in un sequel inaspettato

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il nuovo film “28 anni dopo”, diretto da Danny Boyle e co-sceneggiato da Alex Garland, riporta gli spettatori in un mondo post-apocalittico che ha catturato l’immaginazione del pubblico oltre due decenni fa. Questo sequel, che si distacca dal suo predecessore “28 giorni dopo”, offre una visione audace e provocatoria, sfidando le aspettative dei fan e i canoni del genere. La pellicola si presenta come un’opera controversa, in grado di suscitare reazioni contrastanti tra critici e spettatori.

Un inizio scioccante e provocatorio

“28 anni dopo” si apre con un prologo intenso e scioccante, che ricorda il celebre inizio di “Alba dei morti viventi” di Zack Snyder. Questo segmento iniziale, caratterizzato da immagini inquietanti e riferimenti ai Teletubbies, crea un’atmosfera di tensione e inquietudine. La narrazione si sposta poi in una piccola isola al largo delle coste inglesi del nord-est, dove un gruppo di sopravvissuti cerca di ricostruire una vita normale. Qui, il giovane Spike e suo padre si preparano per un rito di passaggio che segna l’ingresso del ragazzo nell’età adulta, armati di arco e frecce per affrontare il loro primo infetto.

Questa parte del film non è solo un’introduzione alla storia, ma anche una riflessione sulle dinamiche sociali contemporanee, con Boyle che affronta temi come l’isolazionismo e il nazionalismo attraverso simbolismi e immagini d’archivio. La scelta di rappresentare i “buoni” come metafora di un conservatorismo cupo e isolazionista è un chiaro richiamo alle attualità politiche, rendendo il film non solo un’opera di intrattenimento, ma anche un commento sociale.

Una narrazione inaspettata e sperimentale

Dopo un inizio promettente, la trama di “28 anni dopo” prende una piega inaspettata. Spike, dopo aver assistito a eventi che lo segnano profondamente, decide di abbandonare l’isola insieme a sua madre malata, intraprendendo un viaggio che li porterà in territori sconosciuti e pericolosi. Questa scelta narrativa introduce elementi di sorpresa e tensione, portando il pubblico a esplorare un mondo che sfida le convenzioni del genere horror.

Danny Boyle adotta un approccio visivo audace, utilizzando il formato 2,76:1 per creare un’esperienza cinematografica immersiva. La sua regia sperimentale si discosta dalle scelte stilistiche di “28 giorni dopo”, presentando un mix di inquadrature grandiose e momenti di brutalità visiva. La narrazione si arricchisce di colpi di scena e personaggi improbabili, come un soldato e un dottore, che contribuiscono a mantenere alta l’attenzione dello spettatore.

Un contrasto con il precedente

“28 anni dopo” si distingue nettamente dal suo predecessore, “28 giorni dopo”, che era caratterizzato da un ritmo serrato e una narrazione lineare. In questo sequel, Boyle e Garland si prendono delle libertà creative, presentando un’opera più complessa e stratificata. I nuovi infetti, definiti “bassi-lenti”, rappresentano un cambiamento radicale rispetto all’immagine tradizionale degli zombie, sfidando le aspettative e proponendo una riflessione sul concetto di minaccia.

Questa evoluzione nella rappresentazione degli infetti è emblematicamente rappresentativa del cambiamento di tono e di stile del film. Mentre “28 giorni dopo” ridefiniva il genere horror con la sua visione frenetica e claustrofobica, “28 anni dopo” si propone come un’opera più contemplativa, che invita a riflettere su temi più ampi e complessi.

Un’opera da scoprire

Il film “28 anni dopo” di Danny Boyle e Alex Garland si presenta come un’opera audace e provocatoria, capace di sfidare le convenzioni del genere horror e di offrire una riflessione profonda su temi attuali. Con una narrazione che si evolve in modi inaspettati e un approccio visivo sperimentale, il film invita gli spettatori a esplorare un mondo post-apocalittico ricco di significato e simbolismo. La pellicola, pur non essendo priva di difetti, merita di essere vista e discussa, poiché rappresenta un tentativo coraggioso di andare oltre le aspettative e di offrire qualcosa di nuovo e stimolante.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!