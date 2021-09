007:No Time To Die, il final trailer e la data di uscita

“No Time to Die”, il trailer del prossimo 007 rivela che l’attesa è quasi terminata

007: il trailer del venticinquesimo film del franchise

MGM ha appena rilasciato il trailer finale di “No Time To Die” . La venticinquesima puntata del franchise di James Bond presenta il quinto e ultimo capitolo con Daniel Craig nei panni di 007, e il nuovo trailer serve in parte a ricordarci che l’attesa per questo film è quasi finita.

Il trailer aggiunge sicuramente la sensazione che questa sia la più grande minaccia che Bond abbia mai affrontato. Diretto da Cary Joji Fukunaga da una sceneggiatura che ha scritto con Neal Purvis , Robert Wade e Phoebe Waller-Bridge, ritornano nel nuovo capitolo di James Bond gli attori Léa Seydoux , Ben Whishaw , Christoph Waltz e Ralph Fiennes, oltre a volti nuovi aggiunti al franchise di Lashana Lynch e Ana de Armas.

Sinossi ufficiale

Cinque anni dopo la cattura di Ernst Stavro Blofeld, James Bond ha lasciato il servizio attivo. Viene avvicinato dal suo amico e ufficiale della CIA Felix Leiter, che chiede il suo aiuto nella ricerca di Valdo Obruchev, uno scienziato scomparso. Quando diventa evidente che Obruchev è stato rapito, Bond deve affrontare un cattivo i cui piani potrebbero vedere la morte di milioni di persone.

costi e controversie causate dalla pandemia

Il film è stato uno dei primi a ritardare la sua uscita in risposta alla pandemia di COVID, anche se, secondo quanto riferito, è costato a MGM più di 30 milioni di dollari. La data di uscita è stata rivista più e più volte. La MGM ha considerato di vendere il film a un servizio di streaming alla luce di tutti i ritardi, voci che si sono rafforzate quando è arrivata la notizia che Amazon stava acquisendo la società, sebbene i produttori Barbara Broccoli e Michael G. Wilson abbiano rapidamente affermato la loro insistenza sul fatto che il franchise sarebbe rimasto nei cinema.

“No Time To Die” arriverà nelle sale britanniche il 30 settembre e negli Stati Uniti l’8 ottobre.

Francesca Reale

01/09/2021