Tu mi nascondi qualcosa – 2018

Regia: Giuseppe Loconsole

Cast: Giuseppe Battiston, Sarah Felberbaum, Rocco Papaleo, Rocio Munos Morales, Olga Rossi

Genere: Commedia, Colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Eagle Pictures

Data di uscita: 25 aprile 2018

"Tu mi nascondi qualcosa" racconta le vicende di tre personaggi molto diversi tra loro. Valeria è un'investigatrice privata che, a causa di un malinteso, farà saltare il matrimonio di una coppia. Alberto perde la memoria dopo un incidente stradale: la moglie scoprirà che il marito intratteneva anche un'altra relazione coniugale. Infine Ezio, il marito di una pornostar, inizia a non sopportare più il mestiere della moglie quando sospetta che tra lei e il suo partner cinematografico ci sia qualcosa di più che un semplice rapporto lavorativo.

Tu mi nascondi qualcosa: bugie e verità

Giuseppe Loconsole debutta al cinema con una commedia ricca di intrighi e sorprese. "Tu mi nascondi qualcosa" ritrae la vita di tre personaggi, molto diversi tra loro da moltissimi punti di vista, che si ritrovano tutti a fare i conti con verità scomode. Ne risulteranno parecchi problemi.

Sarah Felberbaum ("Maschi contro femmine", "Il principe abusivo") è Valeria, un'investigatrice privata: a causa di un errore, scoprirà nella sua ultima indagine che la fidanzata di Francesco (Giuseppe Battiston, il Peppe di "Perfetti sconosciuti") lo tradisce. Questa scoperta fa saltare il matrimonio tra i due, ma sarà Valeria a cercare di rimetterlo in piedi.

Alberto, interpretato da Rocco Papaleo ("Il nome del figlio", "The Place"), perde la memoria in seguito ad un incidente stradale. La moglie Irene corre immediatamente all'ospedale dove scopre, però, che c'è un'altra donna a prendersi cura di lui. Peccato che Alberto non ricordi nulla di nessuna delle due.

Alessandro Tiberi ("Immaturi", "Boris - il film") è Ezio, sposato con Linda. Non ha mai avuto obiezioni sulla carriera da pornostar della moglie, anche se ultimamente ha iniziato a provare gelosia per uno dei suoi colleghi, con cui sospetta che ci sia qualcosa.