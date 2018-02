Titolo Originale: The Constitution - A love story about hate

Regia: Rajko Grlić

Cast: Nebojša Glogovac, Dejan Aćimović, Ksenija Marinković, Bozidar Smiljanic, Mladen Hren, Matija Cigir, Zdenko Jelcic, Robert Ugrina, Zeljko Königsknecht, Jelena Jovanova

Genere: Commedia

Durata: 93 minuti

Produzione: Croazia 2016

Distribuzione: Cineclub Internazionale, Tycoon Distribution

Data di uscita: 5 aprile 2018

"The Constitution - Due insolite storie d'amore" è una commedia diretta da Rajko Grlić. La storia prende luogo all'interno di un palazzo in cui due famiglie molto diverse tra loro cercano in tutti i modi di evitarsi, per via dei loro differenti stili di vita. Se fosse per loro non ci sarebbe mai nessun contatto, nessuno sguardo e nessuna parola fino a che uno scherzo del destino li porterà ad avvicinarsi e riscoprirsi. In modo lento e doloroso i quattro membri delle famiglie inizieranno ad aprirsi uno con l'altro fino a riscontrare le varie similitudini che li accomunano, per quanto provenienti da luoghi, idee e pregiudizi molto diversi tra loro.

"The Constitution - Due insolite storie d'amore" è una storia agro dolce che racconta come, abbandonando i pregiudizi sulle diversità, si possano scoprire nuove amicizie e sopratutto qualcosa che possa dare una svolta alla vita ancorata alla routine.

The Constitution: le storie aldilà dei pregiudizi

Rajko Grlić dirige e scrive, insieme a Ante Tomić,"The Constitution - Due insolite storie d'amore" un film prodotto dalla In Film Praha, Interfilm e Revolution. Il cast al completo è composto da: Nebojša Glogovac, Dejan Aćimović, Ksenija Marinković, Bozidar Smiljanic, Mladen Hren, Matija Cigir, Zdenko Jelcic, Robert Ugrina, Zeljko Königsknecht, Jelena Jovanova.

La direzione della fotografia e del montaggio sono stati affidati rispettivamente a Branko Linta e Andrija Zafranovic. La produzione della pellicola è partita nel 2016 e verrà distribuito nelle sale cinematografiche italiane il 5 aprile 2018 dal Cineclub internazionale Distribuzione in associazione con Tycoon Distribution.