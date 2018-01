Regia: Francesca Mazzoleni

Cast: Margherita Morchio, Matteo Oscar Giuggioli, Matilde Passera, Brando Pacitto, Francesca Inaudi

Genere: Commedia, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: 5 aprile 2018

Meg è un'adolescente riservata e insicura, alle prese con gli impegni scolastici, i momenti condivisi con gli amici, le prime cotte, i primi pensieri e dubbi sull'amore... Milano è il teatro delle avventure quotidiane di questa ragazza goffa e sensibile, che le vive tutte con la massima intensità, in un turbine di emozioni dai mille colori diversi.

Succede: un tuffo nel mondo dell'adolescenza

Il primo lavoro diretto da Francesca Mazzoleni si ispira all'omonimo best seller della youtuber 19enne Sofia Viscardi, idolo dei giovanissimi di tutta Italia: la Viscardi conta oltre 745.000 iscritti su YouTube e un milione e mezzo di follower su Instagram, e il romanzo ha venduto più di 120.000 copie.

"Succede" è dunque lo specchio di un'adolescenza raccontata nei minimi particolari da chi la conosce alla perfezione: non c'è da stupirsi per la febbrile attesa e il trepidante entusiasmo dei numerosi fan della Viscardi, che hanno risposto con migliaia di likes e commenti alla pubblicazione sui social delle prime foto dal set e della data d'uscita del film al cinema. Ai casting, tenutisi a giugno 2017, si erano presentati oltre 3000 ragazzi e ragazze, partiti da ogni parte d'Italia per interpretare i protagonisti Meg, Tom e Olly. È chiaro che gli adolescenti di tutta Italia non vedono l'ora di rivedere un po' di se stessi, delle proprie emozioni, dei propri sentimenti sul grande schermo.

"Succede", scritto dalla Mazzoleni in collaborazione con Paola Mammini e Pietro Seghetti, annovera nel cast, tra gli altri, l'attrice Francesca Inaudi, che ha recitato in serie TV come "Distretto di polizia" e "Tutti pazzi per amore" e in numerosi film, tra i quali "La bestia nel cuore" (2005) e "La mossa del pinguino" (2013).